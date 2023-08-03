İlçede yapılan yol çalışmalarının durumunu da aktararak açıklama yapan Belediye Başkanı Müjdat Karaca, Bağlarbaşı Mahallesi Piri Reis Caddesi, Aras Sokak ve Dar Sokak’ta yol yapım ve bakım çalışmalarını tamamladıklarını söyledi.

Tamamlanan yol çalışmalarının vatandaşlara hayırlı olmasını dileyen Başkan Karaca, çalışmaların hız kesmeden tüm noktalarda devam edeceğini bildirdi.

Yapılan çalışma ile ilgili Başkan Karaca tarafından yapılan açıklamada, “Yol yapım ve bakım çalışmalarımız devam ediyor. İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi Piri Reis Caddesi, Aras Sokak ve Dar Sokak’ta çalışmalarımızı tamamladık. Yol yapım çalışmalarımız tüm ilçemizde devam edecektir” ifadelerine yer verildi. Melike Aslı Arslan