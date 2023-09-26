Ankara-Sivas Karayolu Beğendik Mahallesi’nden başlayarak tüm mahalleleri içine alan 30 metre eninde 15 kilometre uzunluğundaki çevre yolu sayesinde hem ilçe trafiği rahatlayacak hem de ağır tonajlı araçların ilçe merkezine girişleri engellenmiş olacak.

“ÇOK KONFORLU HALE GETİRDİK”



Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, alternatif çevre yolu çalışmalarının hızlandırıldığını belirterek, “Sorgunumuzun yollarını gerek altyapı gerek üstyapı olarak çok konforlu hale getirdik. Bu konforun uzun süreli olması ve özellikle asfalt yollarımızda çökme olmaması ve ağır tonajlı araçların şehir trafiğine girmemesi için alternatif çevre yolu çalışmamızı başlattık. Çalışmalarımız Ankara-Sivas Karayolu Beğendik mevkiinden başlıyor, Bedirbaba, Yenidoğan, Ahmetefendi, hızlı tren garı, hastane bölgesinden sanayinin altına bağlanıyor. Bu bağlantı Agahefendi Mahallesi, Yeşilöz, Yazlak, Güzelyurt, Karşıyaka ve hamamlar mevkiinde son bulup Sorgun’u bir daire şeklinde sararak yine Ankara-Sivas Karayoluna çıkıyor” dedi.

“KARAYOLLARININ YAPACAĞI ÇEVRE YOLUNA ALTERNATİFTİR”



Çevre yolu çalışmalarının tamamen belediyenin üstlendiğini söyleyen Başkan Ekinci, “Bu yol çalışması karayollarının yapacağı çevre yoluna alternatiftir. Toplamda eni 30 metre uzunluğu ise 15 kilometredir. Tamamladığımızda Sorgun trafiğinde çok büyük bir rahatlama meydana gelecek, şehir içinde sadece binek araçlar olacak, büyük araçlar, ağır tonajlı araçlar bizim yaptığımız alternatif çevre yolunu kullanacaklar. Sorgunumuza hayırlı olsun” dedi.

Sorgun halkının merakla bitmesini beklediği proje vatandaşlar tarafından da beğeniyle karşılandı. (İHA)