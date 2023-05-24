Başkan Karaca, Vatandaşların güvenli ve konforlu ulaşımını sağlamak amacıyla yol yapım ve onarım çalışmalarımız devam ediyor. İlçemizin birçok noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum dedi.

Karaca, “Şehrimiz için çalışmalarımıza tam gaz devam ediyoruz. Vatandaşımıza en iyi hizmeti sunmak bizim görevimiz. Şefaatli için ve vatandaşımız için canla başla çalışmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Karaca, açıklamasını şu şekilde sürdürdü; “İhtiyaç duyulan tüm mahallelerde yol ve kaldırım yapım ve onarım çalışmalarımız sürüyor. Yapılan tespitler ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda çalışmalarımıza aralıksız bir şekilde devam ediyoruz. Belediyesi ekiplerimizin çalışmalarıyla, belirlenen program dâhilinde mahallelerin yol sorunlarını çözüyoruz. Ekiplerimiz büyük bir hassasiyet ve özveriyle çalışmalarını sürdürüyor. Kendilerine kolaylıklar diliyorum. Hem kırsal mahallelerimiz hem de ilçe merkezimizde yol yapım ve onarım çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir