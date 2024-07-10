Özvar, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu dönem üniversitelerimizdeki program kalitesini artırmaya yönelik en önemli adımlardan biri devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programlarının kapatılmasıdır. Vakıf üniversitelerinde de benzer şekilde, ikinci öğretim programları istihdama duyarlı ve geleceğin mesleklerine uygun programlarla değiştirilecektir," dedi.

Özvar ayrıca, vakıf üniversitelerinin gelecek yıla yönelik planlamalarını bu doğrultuda yapmaları gerektiğini vurguladı.

Geçen yıl 80 bin öğrencinin tercih ettiği ikinci öğretim programlarına bu yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kontenjanlarında düşüş yaşanması bekleniyor. Ayrıca, mimarlık, eczacılık, psikoloji, beslenme-diyetetik ve temel bilimler gibi bazı programlarda kontenjan azaltma kararı alındığı belirtildi.