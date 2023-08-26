ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, YÖKDİL sınavı yarın gerçekleştirilecek. Sınav saat 10.15'te başlayacak.

Sınava girecek adaylar, sınav başlamadan önce en geç saat 10.00'da binaya giriş yapmaları gerekiyor. Saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Kimlik kartıyla ilgili sorun yaşayan adaylar için sınav günü il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık tutulacağı bildirildi.

Sınava 91 bin 353 adayın katılması bekleniyor. Yozgat’ında aralarında bulunduğu 81 il ve 87 sınav merkezinde gerçekleştirilecek sınav için 333 bina ve 3 bin 647 salonda sınav yapılacak. Sınavın düzenlenmesinde emniyet görevlileri dahil 11 bin 930 kişi görev alacak. İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde yapılacak sınavda adaylara toplam 80 soru için 180 dakika cevaplama süresi verilecek. Sınav kapsamı İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarını içerirken, diğer dillerde sadece Sosyal Bilimler alanında sorular yer alıyor.

12 EYLÜLDE AÇIKLANACAK

YÖKDİL 2 sınav sonuçları ise 12 Eylül 2023 tarihinde açıklanması planlanıyor. Açıklanan sonuçlar, ilan edildikleri tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacağı ifade edildi.

Adayların sınav hazırlıklarını dikkatle yapması ve bir mağduriyet yaşamaması kendi faydalarına olurken, gereken tüm önlemleri alarak YÖKDİL sınavına girebilirsiniz. Haber Merkezi