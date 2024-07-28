2019’da Çekerek ilçesinde bin 500 dekarlık alana 250 bin fidan dikilen ve dünyanın en büyük lavanta adası unvanını alan Çekerek Lavanta Adası’nda yetişen lavanta bitkisi, kaynatılıp içildiğinde ağrıları hafifletme özelliğiyle biliniyor.

Çekerek ilçesinde gerçekleştirilen bu proje, yerel halkın sağlık ve refahı için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Yetkililer, şifalı bitkilerin kullanımının yaygınlaştırılması ve doğal ilaç alternatiflerinin sunulması konusunda kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini belirtiyor.

LAVANTA ÇAYI FAYDALARI NELERDİR?

Lavanta çayı, bağışıklık sistemini güçlendirir, iltihabı azaltır, kan basıncını düşürür ağrı hafifletici etki gösterir, rahatlamayı sağlayarak uyku kalitesini artırır, kaygı ve depresyona yardımcı olur.

LAVANTA ÇAYI BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR

Lavantanın anti-inflamatuar özelliği nedeniyle genel bağışıklık sistemimizi dengelemeye yardımcı olabileceğini gösteren araştırmalar bulunmaktadır.

DETOKS ETKİSİ YAPAR

Lavanta çayındaki antioksidanlar vücuttaki toksinlerin ve serbest radikallerin yok edilmesine yardımcı olur.

DUYGU DURUM BOZUKLUKLARINA İYİ GELİR

Lavanta çayı, anksiyete, depresyon, halsizlik ve uykusuzluk gibi durumlara etki eder ve iyi gelir. Lavanta içerisinde yer alan bileşikler, beynin belirli bölgelerindeki aktiviteyi uyararak ve beyin hücreleri arasındaki dürtülerin iletimini sağlar. Bu da ruh halinin iyileşmesinde ve kişinin sakinleşmesinde etkili olur.

SAĞLIKLI VE İYİ BİR UYKUYU DESTEKLER

Lavanta çayı, bileşenler sayesinde vücudun sakinleşmesine, sinirlerin rahatlamasına yardımcı olarak iyi bir uykunun desteklenmesinde önemli bir rol oynar. Lavanta kokusu üzerine yapılan araştırmaların sonucunda kişiyi sakinleştirdiği görülmüştür.

CİLT SAĞLIĞINA İYİ GELİR

Lavantanın demlenmesiyle elde edilen lavanta çayı, antiinflamatuar ve antibakteriyel etkileri sayesinde cilt sağlığına iyi gelir. Sivilceyle mücadele, sedef hastalığı gibi inflamatuar cilt koşullarını iyileştirerek ve yaraları düzelmesini sağlar.

REGL AĞRILARININ AZALMASINI SAĞLAR

Lavanta çayı, regl döneminde oluşan krampları ve rahatsızlıkları hafifletmeye yardımcı olur. Lavanta çayı içmek ya da koklamak adet ağrısını azaltarak kişiye iyi gelir.

MİGREN VE BAŞ AĞRISINA İYİ GELİR

Lavanta çayı, migren ve baş ağrılarının azalmasına yardımcı olabilir. Lavanta kokusunu solumak migren baş ağrılarının tedavisinde kullanılan bir yöntemdir. Lavanta çayı demleyerek tüketmek ise vücudun rahatlamasını sağlayarak ağrılara iyi gelir.

LAVANTA ÇAYI NASIL DEMLENİR?

Lavanta çayı, lavanta tomurcuklarının çay gibi demlenmesiyle elde edilir. Lavanta tomurcuklarını demlemek, lavantadaki yağların ve kokuların salınmasına yardımcı olur. Tüketiminin yanında kokusunu solumanın daha iyi uykuya yol açtığını öne sürülür.

LAVANTA ÇAYI DEMLEME AŞAMALARI:

Su kaynattıktan sonra lavanta tomurcuklarını çay poşetine koyarak suya atın.

10 dakika kadar demlenmeye bıraktıktan sonra tüketin.

LAVANTA ÇAYI ZARARLARI NELERDİR?

Lavanta çayı, fazla tüketildiği durumda rahatlatıcı ve sakinleştirici etkisi nedeniyle kişinin vücudunda uyuşukluğa neden olabilir. Eğer kişinin çiçeklere karşı alerjisi varsa sağlık açısından lavanta çayı tüketmesi önerilmemektedir. Lavanta çayı tüketildiğinde nefes darlığı, deride döküntü ya da boğazda tahriş gibi belirtiler görülüyorsa en yakın sağlık kuruluşuna gitmek gerekir. Bunların yanında yüksek dozda lavanta çayı tüketmek ayrıca kabızlık, kontakt dermatite, kafa karışıklığına ve idrarda kana neden olabilir.

Lavanta Çayı Hakkında Sık Sorulan Sorular

Lavanta çayı zayıflatır mı?

Lavanta çayı tüketmenin zayıflamaya doğrudan bir etkisi bulunmaz fakat metabolizmanın sağlıklı çalışmasına yardımcı olarak kilo vermeye katkı sağlayabilir.

Her gün lavanta çayı içilir mi?

Lavanta çayı, ideal ve doğru oranda tüketildiğinde gün içerisindeki stresin azalmasına katkı sağlar. Bunun yanından uzun süreli tüketilmemesi önerilen lavanta çayına aralıklarla devam edilmesi önerilir.