YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Önümüzdeki dönem için belirlediğimiz en önemli gündem başlıklarından biri, ön lisans ve lisans düzeylerini kapsayacak şekilde iş yerinde uygulamalı eğitim modelinin yaygınlaştırılması olacaktır." dedi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, iş yerinde uygulamalı eğitim modelini yaygınlaştırmayı planladıklarını duyurdu.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen akademik yıl açılış töreninde konuşan Özvar, "Önümüzdeki dönem için belirlediğimiz en önemli gündem başlıklarından biri, ön lisans ve lisans düzeylerini kapsayacak şekilde iş yerinde uygulamalı eğitim modelinin yaygınlaştırılması olacaktır. Bugüne kadar amacına hizmet etmeyen ya da verimsiz kalan staj uygulamalarını, iş yeri temelli mesleki eğitime dönüştürmeyi hedefliyoruz" dedi.

Pilot Uygulamalar Başlıyor

Planladıkları uygulamalı mesleki eğitim modelinin, öğrencileri daha donanımlı, üretken ve istihdam odaklı bireyler haline getireceğine ve üniversite-sektör işbirliğini güçlendireceğini belirten Özvar, şu bilgileri paylaştı:

"Bu kapsamda, Konya, Gaziantep, İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Ankara olmak üzere 7 ilimizde pilot uygulamalar başlayacaktır. Bu illerdeki üniversitelerimizin öğrenci kapasitesi, işletmelerin üretim ve istihdam potansiyeli, sektörlerin staj ve uygulamalı eğitim imkanları gibi verileri detaylı şekilde ortaya koyacak bir envanter çalışması tamamlanmak üzeredir. Özellikle, sektör bazlı sınıflandırmalar yapılarak, öğrencilerin nitelikli uygulama alanlarına erişimini sağlayacak güçlü bir altyapı bitmek üzeredir."

"Çoğu Lisans Programını 3 Yılda Tamamlama İmkanı Doğacak"

Özvar, bazı yükseköğretim programlarında teorik yoğunluğun azaltılması ve uygulama boyutunun güçlendirilmesi yönünde somut adımlar attıklarını dile getirerek, "Ders yüklerinin öğrencilerimize güncellenmiş bilgi ve nitelikli beceriler kazandıracak şekilde yeniden yapılandırılması en önemli gündem maddelerimiz arasında bulunmaktadır" ifadesini kullandı. Yeni dönemde, öğrencilerin gelişimine katkı sağlamayan ders ve kredilerin müfredattan çıkarılarak öğrenme süreçlerinin proje, uygulama ve araştırma temelli hale getirileceğinin altını çizen Özvar, "Yaz okullarının asli fonksiyonuna geri dönmesini ve dileyen öğrencilerin üst sınıflardan ders alacak şekilde yeniden düzenlenmesi bu yıl sağlanacaktır. Böylelikle, birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi öğrencilerimiz için çoğu lisans programını 3 yılda tamamlama imkanı doğacak, yükseköğretim sistemimiz hem daha verimli hem de uluslararası standartlarla daha uyumlu bir yapıya kavuşacaktır" diye konuştu.