19 Temmuz Cumartesi günü ÖSYM tarafından YKS sonuçlarının ilan edilmesinin ardından adaylar geçmiş yılların taban puanlarını sorgulama için YÖK ATLAS sitesine girmek istedi. YÖK ATLAS, öğrencilerin üniversite ve bölüm seçimlerinde rehberlik eden bir platform olarak biliniyor.

YKS sonuçları ÖSYM tarafından erişime açıldı. 3 milyondan fazla kişinin başvuru yaptığı YKS sonuçlarının açıklanmasıyla beraber adaylar YÖK ATLAS sitesini ziyaret ediyor. Adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemlerine başlayacak. Öğrenciler ve aileler YÖK ATLAS sitesi çöktü mü, neden açılmıyor? Sorularına cevap bulmaya çalışıyor.

YÖK ATLAS Sitesi Çöktü mü, Neden Açılmıyor?

ÖSYM tarafından 19 Temmuz 2025 tarihinde YKS sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar Yükseköğretim Program Atlası yani YÖK ATLAS sitesine akın etti. Yaşanan yoğunluktan dolayı bazı adaylar siteye erişimde güçlük yaşadı.

YÖK ATLAS'a Nasıl Girilir?

yokatlas.yok.gov.tr adresine giriş yaparak tercih robotuna ulaşabilirsiniz.

YÖK ATLAS Sitesine Alternatif Var mı?

YÖK ATLAS sitesine giremeyenler için alternatif olarak çıkan başka sitelerde var bunlardan biri robot.universitetercihrobotu.com adresidir.