Yozgat ve ilçelerinde başlayan hasat dönemi dolayısıyla farklı illerden gelen biçerdöverler, karayollarında yoğunluğun yaşanmasına neden oldu. Arazide hasat yapan biçerdöverler, iş bitiminde başka arazilere doğru yola çıkıyor. Hasat dönemi süresince Yozgat çevresindeki karayollarında biçerdöver yoğunluğunun yaşanması bekleniyor.

Çevre il ve ilçelerden gelen biçerdöverlerin bir kısmı işlerini bitirince Yozgat’tan ayrılıyor.



TRAFİK AKIŞINI ENGELLİYOR

Hububatta hasat mevsimiyle birlikte trafiğe çıkan biçerdöverler trafik akışını engelliyor.

Hasat mevsimi nedeniyle bir ilden başka bir ile veya bir bölgeden başka bir bölgeye ilerleyen biçerdöverlerin bıçak kısmının açık olması trafiği tehlikeye düşürüyor. Gündüz bıçaklarının açık olmasının yanında gece ise yetersiz ışıklandırma kazalara davetiye çıkartıyor. Reflektör ve çakar lambanın bulunmasının biçerdöverin akşam trafikte daha güvenli ilerleyeceğini belirten sürücüler, biçerdöverlerin ön kısmında bulunan bıçak bölümünün açık bir şekilde trafikte ilerlememesi gerektiğini vurguladılar. Ahmet Ayverdi