Yozgatlı vatandaşlar, annelerine ve eşlerine Anneler Günü dolayısıyla çiçek almak için çiçekçilere yoğunluk yaşattı.

“ANNELER GÜNÜ TELAŞIMIZ VAR”

14 Mayıs Anneler Günü nedeniyle annelerine ve eşlerine çiçek almak isteyen vatandaşlar çiçekçilerde yoğunluk oluşturdu.

Annelerini ve eşlerini mutlu etmek için çiçekçilere sipariş veren vatandaşlar, çiçekçilerin mesaisini yoğunlaştırdı. Çiçekçiler tarafından özenle hazırlanan buketler ve canlı çiçekler ise en çok tercih ürünler olarak açıklandı.

Birkaç gündür yoğunluk yaşadıklarını söyleyen Kemal Şahin, “Anneler günü telaşımız var. Ona hazırlık yapıyoruz. Birbirinden güzel ürünlerimizle müşterilerimize hizmet ediyoruz. Orkidenin çeşitleri, buket çeşitleri, çeşit çeşit teraryumlarımız var. Çok fazla çeşidimiz var. Her ailenin bütçesine el verecek şekilde bazı şeylere erişmeye çalışıyoruz. Müşterilerimiz de çiçeklerimizden memnun. Güzel bir Anneler Günü oldu. Annelerimiz zaten bizim kanatsız meleklerimiz. Onlara en güzel çiçeklerimizi sunduk. Seçim öncesi yoğunluğu da var. Siparişleri hazırladık ve hazırlamaya devam ediyoruz. Ürün olarak kırmızı gül, orkide, antoryum, karışık mevsim buketleri, saksı çiçekleri, yapay teraryumlar var. Hepsi satılmaya hazır bekliyor. Tüm hazırlıklarımızı da tamamladık. İnsanlar özel günlerde çiçekleri tercih ediyorlar. Annelerine, eşlerine, sevgililerine çiçek alıyorlar. Cuma gününden itibaren yoğunluk yaşıyoruz. Çiçeklerimiz 100 liradan başlıyor. Bu vesileyle tüm annelerin, Anneler Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı. Melike Aslı Arslan