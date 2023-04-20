Kurban Bayramı tatilini memleketi Yozgat’ta geçirmek isteyen ve Yozgat’tan memleketine dönmek isteyen vatandaşlar tarafından her sene yoğunluk oluşturuluyordu. Her sene oluşturulan yoğunluk bu yıl oluşmadı.

Çeşitli illerinden tatil yapmak ve bayramı memleketlerinde geçirmek için Yozgat’a gelen vatandaşlar ve Yozgat’tan giden vatandaşlarca bu kez büyük bir yoğunluk olmadı.

Ramazan Bayramı dolayısıyla evine dönmek ve evine gelmek isteyen vatandaşlar alışıla gelmiş bir yoğunluk oluşturmadı. Melike Aslı Arslan