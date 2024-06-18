Yozgat Şoförler ve Otomobilciler Başkanı İlhami Bakıcı, Kurban Bayramında uzun yola gidecek sürücülerin her 2 saatte bir 15-20 dakika mola vermesi gerektiğini belirtti.

Bakıcı, yaptığı açıklamada, bayram tatillerinde trafikte yoğunluğun artmasından dolayı sürücülerin daha dikkatli olması konusunda uyarılarda bulundu.

Bayramlarda can ve mal kaybının azaltılması için sürücülerin uykusuz ve yorgun yola çıkmamalarını tavsiye eden Bakıcı, trafik kazalarının birçoğunun sürücü hatalarından kaynaklandığına işaret etti.

Sürücülerin, emniyet kemerleri sürekli takılı halde trafikte seyretmeleri gerektiğini kaydeden Bakıcı, şunları dile getirdi: ''Bayramlar bizim en güzel günlerimizden. Ancak hatalı araç kullanmak ve kurallara uymamak sebebiyle bu güzel günler hep kabusa dönebiliyor. Özellikle dini bayramlarda gerek şehirler arası gerekse şehir içindeki trafik yoğunluğu 10 katı aşkın artıyor. Dolayısıyla belki trafiğe yeni çıkan sürücülerimiz oluyor. Yorgunluktan kan şekeri düşebilir. Bazı bölgelerimizde ani yağmurlar oluyor. Yoğun sıcaklar nedeniyle asfaltta erimeler meydana geliyor. Bunlar da sürücüleri zor durumda bırakıyor. Yolun her halini göz önünde bulundurarak, temkinli araç kullanılması gerekiyor. Sürücüler her 2 saatte bir 15-20 dakika mola vermeli. Sürücülerimizin sürekli mola vermesini ve dinlenmelerini, hem kendi sağlıkları hem de onları bekleyen yakınları adına çok önemsiyoruz."

''GÜNEŞİN DOĞUŞU SIRASINDA DİKKATLİ OLALIM''

Bakıcı, sürücülerin güneşin doğuşu sırasında dikkatli olmaları konusunda da uyardı.

Güneşin doğuşuyla beraber sürücülerde dikkat dağınıklığı olduğunu ve beynin uyumaya başladığını kaydeden Bakıcı, sözlerini şöyle tamamladı: ''Özellikle sabah gün ışırken, güneş yorgun şoförün gözüne vurduğu zaman insan beyni dururmuş gibi kendini uykuya veriyor. Hatta gözleri açık uyuyor. O bakımdan sabahın erken saatinde güneşin doğuşlarında, özellikle güneşe doğru gidiliyorsa istirahat edilmeli. Eğer bunlara dikkat edilirse bayram hüsran olmaz, herkes kazası belasız sevdiklerine kolay ulaşır.''