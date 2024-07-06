Sivas’ta dün akşam saatlerinde başlayan yağmur ve dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Çöte köyünü vuran yağış sonrası evleri ve sokakları su bastı.

Dün akşam saatlerinde Tokat’ta başlayan ve Sivas’ın Yıldızeli ilçesine bağlı köyleri etkileyen yağmur ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Çöte köyünde ekili tarım arazilerinin hasar görmesine neden olan yağış sonrası sel meydana geldi. Köy yollarını dereye çeviren sel sonrası evleri su bastı. Köyün tamamını etkileyen yağış, köy sakinlerince görüntülendi. Tarım arazileri ve evlerde oluşan hasar gün ağardığında ortaya çıktı.