Sel ve dolunun zarar verdiği ekili alanlarda hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Yağan yoğun yağmur, tarım sektöründe faaliyet gösteren çiftçiler için sevindirici bir gelişme olarak karşılandı.

Yağış, tarım ürünlerinin büyümesi ve verimliliği için önemli olan suyun sağlanmasını sağladı. Bitkilerin daha sağlıklı gelişmesi ve hasat döneminde daha yüksek verim elde edilmesi bekleniyor.

Ancak, bazı bölgelerde aşırı hava olayları yaşandı. Şiddetli yağışlar sonucu oluşan sel ve dolu tarım arazilerinde su birikintilerine yol açarak ekili alanları sular altında bıraktı. Bunun yanı sıra, hızla düşen dolu parçaları da tarım ürünlerine zarar verdi.

Yetkililer, sel ve dolu nedeniyle zarar gören bölgelerde hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Yağan yağmur çiftçileri sevindirse de, sel ve dolu felaketi tarım sektöründe büyük bir zorluk yarattı. Hasar tespit çalışmalarının devam ettiği bölgelerde çiftçiler, ekili alanlarında meydana gelen hasarın onarılması ve çiftçilere destek sağlanması için yetkililerin çabalarını bekliyor.

Yaşanan sel ve dolu felaketi, tarıma dayalı ekonomilerde büyük etkilere yol açabiliyor. Boğazlıyan'da geçtiğimiz günlerde etkili olan kuvvetli yağış ve dolu nedeniyle yaklaşık 10 Bin Dekar ekili alan zarar görmüştü. Haber Merkezi