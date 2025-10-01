Sağlık Bakanlığı, e-Nabız uygulamasına “Hasta ve Hasta Yakını Bilgilendirme” özelliğini dahil etti. Bu yeni sistem ile yoğun bakımda kalan hastaların sağlık durumları, hasta yakınları tarafından dijital ortamda güvenli ve pratik bir şekilde günlük olarak izlenebilecek.

Yetişkin Hastalarda Onay Zorunlu

e-Nabız üzerinden yoğun bakım bilgilerine erişim süreci, yalnızca hastanın onayı alındığında aktif hale gelecek. Hastanede gerekli onay verildiğinde, bir kişi aynı anda yoğun bakımda bulunan birden fazla yakınının durumunu görüntüleyebilecek.

Çocuk Hastalarda Ebeveyn Erişimi

18 yaş altındaki çocukların yoğun bakım bilgilerine ise ebeveynler, ek bir onay işlemine ihtiyaç duymadan kendi e-Nabız profilleri aracılığıyla ulaşabilecek.

Günlük Notlar Sisteme Yüklenecek

Türkiye’de yer alan habere göre, yeni özellik kapsamında hasta yakınları; hastanın bulunduğu kurum, genel sağlık durumu ve diyaliz cihazına bağlı olup olmadığı gibi ayrıntılara erişim sağlayabilecek. Ayrıca hekimler, yüz yüze bilgilendirme saatleri dışında sisteme günlük izlem notlarını ekleyerek hasta yakınlarının güncel bilgiye ulaşmasını kolaylaştıracak.

Hasta taburcu edildiğinde, bilgilendirmeler otomatik olarak yakınların e-Nabız profilinden kaldırılacak ve yalnızca hastanın kendi hesabı üzerinden erişilebilir olacak.