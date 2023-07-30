Dernek Başkanı Meltem Yılmaz dernek kurulduktan sonra ilginin fazla olduğunu, sosyal medyadan insanların kendilerine ulaştıklarını söyledi.

Yılmaz, Derneğin Yozgat’a gelen insanları gönüllü olarak gezdirip tanıtabileceklerini ifade etti.

Yılmaz yaptığı açıklamada şunları söyledi; “Amacımız şehrimizin kültürünü, tarihini tanıtırken, marka değeri oluşturmak, ilimize gelen tüm misafirlerimizde hoş bir eda bırakmak. Derneğimiz kurulduktan sonra sosyal medyadan bizlere ulaşan birçok insan oldu. Çiçeği burnunda dernek olarak bunlar bize mutluluk ve azim veriyor. Bizlere ulaşan Boğazlıyan Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yozgat Gezilerine rehberlik etmemizi rica ettiler. Bizler de bu şehrin evlatları olarak elimizden geleni yapmaya, hoş vakit geçirmeleri için elimizden geleni yapmaya çalıştık. Gezilerimizde Yozgat Belediyesi de imkanlarını şehrimize gelen misafirlerimiz için seferber ediyor. Yozgat Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Önder Gürel Beyefendiye misafirlerimizle yakından ilgilendikleri için çok teşekkür ediyorum. Şehrimize gelen herkesin güler yüzle ayrılması için birlik içinde çalışmalar yapılması çok kıymetli. Yozgat Gezisi düzenleyen Boğazlıyan Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne yaptıkları bu güzel projeden dolayı teşekkür ediyorum. Her çocuk özeldir ve gülen çocuk mutludur. Şehrimize gelen bize ulaşan herkesin yüzünün gülerek ayrılması için biz hazırız. Yozgat iline gönüllü olarak rehberlik etmeye hazır bir ekip var o da YODES” dedi. Haber Merkezi