Başkan Bağcı, bursların aylık bin 500 lira olacağını ve Ankara’da lisans eğitimi gören, Yozgat nüfusuna kayıtlı, maddi desteğe ihtiyaç duyan ve başarılı öğrencilerin başvurabileceğini söyledi.

Bağcı, “Yozgatlı gençlerimizin eğitim hayatlarını desteklemek ve başarılarını teşvik etmek amacıyla burs programımızı her yıl güncelliyoruz. Başvuru detayları ve koşullarına federasyonumuzun internet sitesi www.yozgatliderneklerfederasyonu.com üzerinden ulaşabilirsiniz. Başvuru formu ve başvuru usulü ile ilgili duyurularımızı sosyal medya hesaplarımız ve internet sitemiz aracılığıyla periyodik olarak paylaşacağız” dedi.

Federasyonun 2003 yılından bu yana Yozgatlı dernekleri başkentte bir araya getirdiğini belirten Bağcı, “Amacımız şehrimizin kültürel ve sosyal bağlarını güçlendirmek ve hemşehrilerimizin Ankara’daki sesi olmaktır. 124 dernek, 31 yönetici ve 13 bin 701 üyemiz ile birlik ve dayanışma içinde hareket ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Gençlerin eğitimine verdiği önemi vurgulayan Bağcı, “Bu burslar sadece maddi destek değil; aynı zamanda Yozgatlı hemşehrilerimizin kendi köklerine bağlılıklarını güçlendiren bir dayanışma örneğidir. Federasyonumuz aracılığıyla hem eğitim hem kültür alanında sizlere destek vermeye devam edeceğiz. Başvurularınızı kaçırmayın, başarı ve dayanışmanın bir parçası olun” dedi.