Yobü’ye Tübi̇tak’tan Destek

Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Tarık Akan’ın yürütücülüğünü yaptığı “Makine Öğrenmesi ile KRD Toplam Kurallarında Borel Parametresi ve Süreklilik Eşiği Analizi” başlıklı proje, TÜBİTAK 1002-A Hızlı Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazandı.

Projede, Türk Hava Kurumu Üniversitesi öğretim elemanı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali Olpak araştırmacı olarak yer alıyor.

Proje kapsamında, KRD toplam kurallarında sonuçların duyarlılığını belirleyen Borel parametresi ve süreklilik eşiği seçimlerinin makine öğrenmesi yöntemleri ile sistematik ve nesnel şekilde analiz edilmesi hedefleniyor.

Çalışma, model bağımlılığını azaltan uyarlanabilir seçim algoritmalarının geliştirilmesi ve belirsizliklerin nicelendirilmesi üzerine yoğunlaşacak. Ayrıca farklı hadron kanallarında karşılaştırmalı değerlendirmeler yapılarak KRD temelli hesaplamaların kararlılığı ile öngörü gücünün artırılması amaçlanıyor.

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, proje ekibini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Prof. Dr. Yaşar, Bozok Üniversitesinin bilimsel üretkenliğinin artarak devam ettiğini belirterek, “Akademisyenlerimizin ulusal düzeyde kabul gören proje ve çalışmalarla üniversitemizin bilimsel gelişimine katkı sunmasından gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.