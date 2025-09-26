Üniversitemiz Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu öğretim üyeleri Doç. Dr. Nurcan Doğan ve Doç. Dr. Cemhan Doğan’ın araştırmacı olarak yer aldığı proje, TÜBİTAK–DAAD (Alman Akademik Değişim Servisi) İkili İş birliği Programı TÜBİTAK 2531 kapsamında desteklenmeye hak kazanan 9 projeden biri oldu.

“Yeni Nesil Sürdürülebilir Gıda Ambalajı: Mezo-Gözenekli Biyoaktif Cam Nanoparçacıklı Nanolifli Matlar” başlıklı proje, sürdürülebilir gıda ambalajı alanında yenilikçi çözümler geliştirmeyi hedefliyor. Proje kapsamında gıda güvenliği ve çevre dostu ambalaj teknolojileri için nanoteknoloji tabanlı yöntemler üzerinde çalışmalar yürütülecek.

Projenin uluslararası ortağı, h-indeksi 150 olan dünyaca tanınmış bilim insanı Prof. Aldo Roberto Boccaccini olup, çalışmalar Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg iş birliğiyle gerçekleştirilecek.

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, elde edilen bu önemli başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

“Üniversitemiz öğretim üyelerinin uluslararası düzeyde kabul gören projelerde yer alması bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Sürdürülebilirlik ve gıda güvenliği gibi insanlığın geleceğini doğrudan ilgilendiren alanlarda yapılan bu tür çalışmalar, bilimsel üretkenliğimizin ve araştırma kapasitemizin somut bir göstergesidir. Projede emeği geçen değerli akademisyenlerimizi gönülden tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum.”