Yozgat Bozok Üniversitesi (YOBÜ), 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı'nda kayıt yaptırmış veya geçen yıl kayıt donduran lisansı ve ön lisans lisansı için Temel İngilizce Dersi muafiyet sınavının düzenleneceğini duyurdu. Sınav, 09 Ekim 2023 Pazartesi günü saat 16:00' Başvuruların son tarihi 06 Ekim Cuma, saat 16:00'da sona erecek.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, “Öğrencilerimizin sınavla ilgili bir sorunla karşılaşmamaları adına, başvuru yapmadan önce, aşağıdaki açıklamaları dikkatle okumaları önem taşımaktadır. Muafiyet Sınavı 09 Ekim 2023 Pazartesi günü Saat 16:00 da kayıtlı oldukları Fakülte ve Yüksekokul ve Meslek yüksekokulu binalarında belirlenecek sınav salonlarında yapılacaktır. Sınav yüz yüze ve gözetmenli olarak uygulanacaktır. Sınava katılmak isteyen öğrencilerimizin başvuru yapmaları gereklidir. Son başvuru tarihi 06 Ekim Cuma, Saat 16.00’dır. Bu Eğitim-Öğretim yılında ilk kez kayıt yaptırdığı halde İngilizce I, İngilizce II dersleri olmayan öğrencilerimizin de muafiyet sınavına bu sene başvurmaları gerekmektedir. Bu sene kayıt yaptıran İlahiyat Fakültesi Hazırlık Sınıfı ve Meslek Yüksekokulları 1’inci sınıf öğrencilerimizin muafiyet sınavına bu sene başvurmaları gerekmektedir. Sınav başvurusunu yapan öğrencilerimizin sınava girecekleri salonlar kayıtlı oldukları birim tarafından duyurulacaktır. Öğrencilerimizin sınav öncesinde ve veya sınav sırasında kontrol edilmek üzere geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları gereklidir. Sınav 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav süresi, öğrenci sınava başladığı andan itibaren 30 dakikadır. Temel İngilizce Dersi Muafiyet sınavının her ne sebeple olursa olsun telafisi bulunmadığından, sınava katılım konusunda sorun yaşamamak adına öğrencilerimizin kendi tedbirlerini almaları önem arz etmektedir. Bu konudaki sorumluluk öğrencilerimize aittir. Sınav sonunda 50 ve üzeri puan alan öğrencilerimiz İngilizce I ve İngilizce II derslerinden muaf olacaklardır. Öğrencilerimizin harf notları muafiyet sınavından aldıkları puanla belirlenecektir. Duyuru başlangıcında belirtilen şartları taşımayan ve kayıt yılı 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılından önce olan öğrencilerimiz bu sınavdan kesinlikle faydalanamazlar. Başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilen öğrencilerimiz sınava girmiş olsalar bile sınavları geçersiz sayılacaktır. Tüm öğrencilerimize başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi. (Haber Merkezi)