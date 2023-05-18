Konferans öncesi Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi Fuaye Salonunda “Sağlık Profesyonellerinin Objektifinden Afet” konulu fotoğraf sergisinin açılışlı yapıldı.

Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Akın, Genel Sekreter Prof. Dr. Uğur Kölemen, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevinç Polat, öğretim elamanları ve öğrenciler katıldı.

Programda Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Esin Cerit, Ebelik Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Yurdagül Günaydın ve Çocuk Gelişim Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Şenay Aras Doğan yaptıkları konuşmalarda afet sonrası yetersiz kaynak ve değişen koşullarda zor çalışma şartlarında temel mesleki beceri ve yetkinliklerini kullanarak afet yönetiminin her aşamasında aktif bir şekilde rol aldıklarına dikkat çektiler.

Etkinlikte konuşan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevinç Polat, afetleri tamamen önlemek olanaklı olmadığından bireylerin, afetlerde görevli özel ve resmi kurumların, sağlık profesyonellerinin ve ülkelerin afet öncesi hazır oluşlarının büyük önem taşıdığını söyledi. Prof. Dr. Polat konuşmasının devamında: “Özellikle afette sağlık profesyonellerinin, öncelikle hedef kitleyi gözeterek, gerek afetin kısa vadeli gerekse uzun dönemli etkilerine kurumlar arası işbirliği içerisinde bütüncül bir yaklaşımda bulunması son derece hayati bir öneme sahiptir. Bu nedenle sağlığın korunması ve geliştirilmesinde ön saflarda yer alan sağlık profesyonellerinin görev veya uzmanlık alanları ne olursa olsun afet yönetimine hâkim olmaları, afetin tüm evrelerinde etkin ve yetin görev almaları beklenmektedir” dedi.

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ da yaşadığımız coğrafya ve içinde bulunduğumuz ülkede doğal afetlerden ders çıkartarak nerede hata ve eksik varsa düzleterek çözüm yoluna gidilmesi gerektiğini söyledi.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ konuşmasının devamında: “Her yaşanan afet, bizde derin yaralar bırakmakla birlikte alınan dersler ve tedbirlerle hem bireysel, hem toplumsal, hem devlet olarak daha bilinçli hale geliyoruz. Deprem bölgesine giden ve orada yaşananları gören birisi olarak devletimizin tüm kurumlarının imkânları başta olmak üzere vatandaşlarımızın yaraların sarılması adına yaptıkları çalışmalarla bu milletin ne kadar asil bir millet olduğunu bizlere gösterdi. Asrın felaketi bizlerde derin yaralar bıraktı ama yaraların sarılması anlamında bu milletin her bir ferdi hiç tereddüt etmeden o bölgeye gitti ve ne yapılması gerekiyorsa onu yaptı. Biz de Yozgat Bozok Üniversitesi ailesi olarak deprem bölgesinde canla başla her ne yapılması gerekiyorsa yaptık. Bölgenin imarıyla ilgili başta devletimiz olmak üzere biz de üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Bu tür felaketler insanların yaşam süreçlerinde hem maddi hem de manevi olarak büyük yıkımlar meydana getirdi. İnsanların deprem sonrası tek vücut olarak hareket etmesi acıların paylaşılarak azalmasına vesile oluyor. Yozgat halkı olarak yaptıklarımızla biz de acıların bir nebze olsun dinmesine ve yaraların sarılmasına vesile olduk. Bu duygularla depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız başta olmak üzere öğrencilerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Rabbim ülkemize bir daha böyle felaketler ve acılar yaşatmasın. Doğal afetlerin hatırlanması ve unutulmaması adına yapılan bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Konferansta Üniversiteden mezun olan ve çeşitli sağlık kuruluşlarında görev yapan sağlık çalışanlarının gözünden deprem bölgesi konulu sunum yapıldı. Sunumda, gerek bölgede görev yapan gerekse görevlendirmeyle bölgeye giden sağlık çalışanlarının acil ve kritik öneme haiz sağlık hizmetlerini nitelikli bir şekilde sürdürdüklerine dikkat çekildi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimciler Topluluğu “Sağlık Profesyonellerinin Objektifinden Afet” konulu fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ile etkinlik sona erdi. Haber Merkezi