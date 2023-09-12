Üniversite yetkilileri, 14-18 Eylül 2023 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr adresine E-Devlet şifresiyle girerek ‘e-Hizmetler’ ekranından açılan sayfadaki ‘Eğitim’ sekmesine girilerek, buradan ‘Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ başlığı altındaki ‘Üniversite E-Kayıt’ butonundan kayıt işlemlerini yapabileceği bilgisi verdi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, “Kayıt olduklarını gösterir barkotlu çıktıyı alan öğrencilerin, Üniversitemize kayıtlarla ilgili olarak bizzat gelmelerine veya herhangi bir belge getirmelerine gerek bulunmamaktadır. E-Devlet şifresi almamış olan aday en yakın PTT şubesinden nüfus cüzdanı ile şahsen müracaat ederek e-devlet şifresi alabilir. E-Kayıt sisteminde durumları sorunlu olan adaylar, Eş değer bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan öğrenciler, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan kayıtlarını sildirmeden kayıt yaptıramayacaklardır. Yükseköğretim mezuniyeti ile ilgili sorunu olan adaylar, yükseköğretim diplomasının (Önlisans) aslı veya yeni tarihli geçici mezuniyet belgesinin aslını 14-20 Eylül 2023 tarihleri arasında kayıt yaptırmak istediği birimin öğrenci işleri bürosuna şahsen getireceklerdir. e-Devlet Kapısı üzerinden kayıt yaptırmayıp, Üniversitemiz kayıt merkezlerinde kayıtlarını yaptıracak adayların kayıt işlemleri 14-20 Eylül 2023 tarihleri arasında kayıt yaptırmak istediğiniz birimin öğrenci işleri bürosuna şahsen başvurarak yapılacaktır. Kayıt tarihinde yükseköğretim kurumlarından mezun olamayan öğrenciler, Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ön lisans programından mezun aşamasında olup staj, bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların da durumlarını belgelemeleri şartıyla kayıtları yapılacaktır. Bu durumda olan adayların mazeretlerini bildiren belgeyi kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan almaları gerekmektedir. Öğrenci No ve öğrenci bilgi sistemi (OBS) şifresi edinme, Kayıt yaptıran öğrenciler, ders kayıtlarını 18 Eylül-01 Ekim 2023 tarihleri arası öğrenci bilgi sistemi (OBS) üzerinden online olarak yapacaklardır. Öğrenci numaralarını bozok.edu.tr adresinde bulunan ‘e-hizmetler’ menüsünde ‘hesap işlemleri ’ne girerek ‘öğrenci numaramı bilmiyorum’ sayfasından (https://ogrencihesap.bozok.edu.tr/OgrenciNo.aspx) öğrenebilirler. Şifrelerini ‘hesap işlemleri’ sayfasından (https://ogrencihesap.bozok.edu.tr/Default.aspx) gerekli bilgileri girerek belirleyebileceklerdir. Öğrenim ücretlerinin ödenmesi, Normal öğretim programlarına yerleşen öğrenciler öğrenci katkı payı ödemeyeceklerdir. İkinci öğretim öğrencileri ve uzaktan öğretim öğrencileri, öğrenim ücretlerini akademik takvimde belirlenen ders kayıtları döneminde 18 Eylül-01 Ekim 2023 tarihleri arası 11 rakamlı öğrenci numaraları ile Halkbank Şubeleri, Halkbank Mobil veya Halkbank ATM’leri üzerinden ödeyebileceklerdir. Katkı payını/ikinci öğretim ücretini süresi içinde ödemeyen öğrencilerin ders kayıtları yapılmaz ve kaydı yenilenmez. Öğrenim ücreti/katkı payları iki eşit taksitte ödenir. Kayıt donduran ve izinli sayılan öğrencilerden kayıt dondurduğu dönemler için katkı payı ve ikinci öğretim ücreti alınmaz” ifadelerine yer verildi. (Alpaslan Demir)