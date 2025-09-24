Yozgat Bozok Üniversitesi, Eğitim Bir Sen Yozgat 2 Nolu Şubesi’nin talebi üzerine kampüs içindeki kantin, kafeterya, yemekhane ve marketlerde İsrail menşeli ürünlerin satışını yasakladı.

Eğitim Bir Sen’in rektörlüğe sunduğu talep yazısında, Filistin’de uzun süredir devam eden insanlık dışı saldırılar ve işlenen suçların milletin vicdanında derin yaralar açtığına dikkat çekildi.

Talep yazısında, bazı uluslararası firmaların İsrail’e ekonomik ve lojistik destek sağladığı ifade edilerek, üniversite bünyesindeki sosyal alanlarda bu firmaların ürünlerinin (Coca-Cola, Pepsi vb.) satışının yapılmaması istendi.

Kararın ardından açıklama yapan Eğitim Bir Sen Yozgat 2 Nolu Şube Başkanı Hasan Can, “Üniversitemiz bünyesinde İsrail’e destek veren firmaların ürünlerinin satışının yapılmaması talebimizi dikkate alarak hassasiyet gösteren başta Rektörümüz Prof. Dr. Evren Yaşar olmak üzere tüm yöneticilerimize teşekkür ediyoruz. Bu karar, milletimizin vicdanında derin karşılık bulmuştur” ifadelerini kullandı.

Başkan Can, Yozgat Bozok Üniversitesi’nin aldığı kararın diğer üniversiteler için de örnek teşkil etmesi gerektiğini vurguladı.