Yozgat Bozok Üniversitesi (YOBÜ) Kişisel Gelişim ve Düşünce Topluluğu tarafından sunulan ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ÜNİDES (Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı) kapsamında desteklenen “Her Çocuk Bir Deniz Yıldızıdır” adlı proje, 5-26 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinliklerle başladı.

Proje, her öğrencinin potansiyelini keşfetmesine ve geliştirmesine fırsat tanınması, bireysel farklılıkları gözeterek her çocuğun eğitim sürecinde değerli ve anlamlı olduğunu hissettirmeyi amaçlıyor. Küçük dokunuşlarla büyük farklar yaratılabileceği anlayışını benimseyen proje, eğitim sürecinde öğrencilerin bireysel olarak desteklenmesini hedefliyor.

YOBÜ Sosyoloji Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Fikret Yılmaz’ın akademik danışmanlığında ve topluluk üyeleri Zeynep Ela Bulutçu, Eylül Atmaca, Fatma Şimşek, Ünzile Kaya, Edanur Naçar, Elif Lekesiz, Rükiye Berre Ayer tarafından hayata geçirilen proje, ilk olarak Şehit Mustafa Aslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde uygulandı.

Projenin ilk hafta etkinlikleri kapsamında öğrencilerin ihtiyaç ve yetenek analizinin yapılması için mesleki yönelim envanteri, sınav kaygısı ölçeği ve akademik benlik kavramı üzerinde duruldu. Okulun 11. sınıf öğrencilerine yönelik sunumlar yapılarak bilgilendirme gerçekleştirildi. Öğrencilerin ilgi alanlarını ve kendilerine uygun meslek dallarını analiz etmek amacıyla mesleki yönelim envanteri uygulandı.

Proje ile ilgili sonuçlar, yapılan analizlerin ardından öğrencilere aktarılacak. Ayrıca, etkinliklerin devamında aynı okulda öğrencilere yönelik bilgilendirme seminerleri ve sınav kaygısı ölçeği uygulamaları gerçekleştirilecek. Toplamda 3 hafta sürecek olan proje, öğrencilere rehberlik ve yol gösterici bir rol üstlenmeyi hedefliyor.