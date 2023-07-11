Yozgat Bozok Üniversitesi internet sitesinde yayınlanan duyuruda, Spor Bilimleri Fakültesi özel yetenek sınavı, seçme ve değerlendirme sistemi ile öğrenci alınmasına ve buna yönelik başvurulara ilişkin esaslar belirlendi.

Yapılan duyuruda, Bu kılavuz, Yozgat Bozok Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği bölümlerine yönelik; adayların başvuru, sınav uygulama, öğrenci seçme ve değerlendirme esasları, değerlendirme sonuçlarının ilanı, kesin kayıt koşulları ve itirazlar ile ilgili hükümleri kapsar denildi.

Yetenek sınavları hakkında bir açıklama yapan Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, “Yozgat Bozok Üniversitesi; eğitim kalitesini günden güne arttıran, bölgemize, ülkemize ve insanlığa her alanda hizmet üreten, bilimsel katkılar sağlamayı amaç edinen bir devlet üniversitesidir. Üniversitemiz bünyesinde yer alan Spor Bilimleri Fakültemizde öğrencilerimize çağın ihtiyaçlarına cevap verecek kalite ve donanımda eğitim ve öğretim hayatı sunmaktayız. Eğitim öğretim programlarımızın temel amacı öğrencilerimizin mesleklerinde gerekli olan temel bilgileri en iyi şekilde almalarını sağlamak, bunun yanında öğrencilerimizin problemlere kısa sürede doğru çözümler bulabilen, araştırıcı, bilimsel gelişmeleri yakından takip eden kişiler olarak yetişmelerini sağlamaktır. Misyonumuz ülkesine ve milletine faydalı olacak bireyler yetiştirmektir. Spor Bilimleri Fakültemizde, öğrencilerimize çağın ihtiyaçlarına cevap verecek kalitede eğitim ve öğretim hayatı sunulmaktadır. Misyonumuz ülkesine ve milletine faydalı olacak bireyler yetiştirmektir. Yozgat Bozok Üniversitesi çatısı altında 2010 yılında kurulan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulumuz bugün Spor Bilimleri Fakültesi çatısı altında alanlarında uzman öğretim elemanları ile siz değerli öğrencilerimize kaliteli eğitim hayatı sunmaktadır. Size sunulan teknik ve fiziki imkânlarla, bunun yanında akademik bilgi birikimi yüksek olan öğretim elemanlarımızın yönlendirmesiyle sizlerin ileride iyi birer Beden Eğitimi Öğretmeni, Antrenör ve Spor Yöneticisi olarak birçok başarıya imza atacağınıza inanıyorum. Yozgat Bozok Üniversitesi öğrencisi olmayı hedefleyen siz değerli adaylara Özel Yetenek Sınavı’nda başarılar dilerim” diye konuştu.

Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Güçlü ise, “Yozgat Bozok Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi; ülkemiz sporuna her yönü ile yetişmiş, spor bilimleri alanında dünya standartlarını yakalamış ve Türk insanına hem sportif aktivite yönüyle hem de Türk örf, adet ve ananelerine uygun insan yetiştirmeyi amaç edinmektedir. Fakültemizin misyonu; sporun her dalında ve insan hareketleriyle ilgili uğraşlarda, bireyin yapı ve fonksiyonlarını bilen, sporun yapısını ve işleyişini tanıyan, “Yaşam Boyu Spor” anlayışının önemini kavramış Beden Eğitimi Öğretmenleri, ülke sporunu yönetecek spor yöneticileri ve ulusal-uluslararası alanda yarışacak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ ün işaret ettiği tarzda “Zeki, Çevik Aynı Zamanda Ahlaklı” sporcular kazandıracak antrenörler yetiştirmektir. Fakültemiz; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği bölümlerinde 4 yıllık lisans eğitimi vermektedir. Lisans ve lisansüstü düzeyde, egzersiz ve spor alanlarında, toplumsal ihtiyaç ve beklentilere uygun programlar geliştirmek amacıyla sizlerle iş birliği içerisinde çalışarak Fakültemizi ve dolayısıyla Yozgat Bozok Üniversitesi’ni birlikte hedeflerimize taşıyacağız. Yozgat Bozok Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi olarak akademik ve idari kadrolarıyla birlikte aramıza yeni katılacak olan öğrencilerimizle, sağlam ve dinamik bir birliktelik oluşturacağımıza inanıyorum. Bu bağlamda, Spor Bilimleri Fakültemizin 2023-2024 Özel Yetenek Sınav kılavuzunu dikkatli bir şekilde inceleyerek sınava girmenizi tavsiye eder, sınava katılacak olan tüm adaylara başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.

2023-2024 Özel Yetenek Sınav Takvimi hakkında şu bilgiler verildi;

24-28 Temmuz 2023, Onlıne kayıt 28 Temmuz Saat 23.59’da sistem kapanacaktır.

31 Temmuz 2023, başvuran aday listelerinin ilan edilmesi.

2 Ağustos 2023, aday listesi bilgilerine itiraz.

3 Ağustos 2023, aday listesine itirazların değerlendirilmesi.

4 Ağustos 2023, aday sınav gün ve saatlerinin ilanı.

8 Ağustos 2023, özel yetenek sınavı başlangıcı.

9 Ağustos 2023, engelli aday yetenek sınavı / yabancı uyruklu öğrenci yetenek sınavı.

16 Ağustos 2023, asil ve yedek listelerin ilan edilmesi.

17 Ağustos 2023, sınav sonuçlarına itiraz.

21 Ağustos 2023, asil kayıt hakkı kazanan adayların ilanı.

22- 25 Ağustos 2023, kesin kayıt.

28 Ağustos 2023, 1’inci yedek liste Saat 17.00’a kadar.

29 Ağustos 2023, 2’nci yedek liste Saat 17.00’a kadar.

31 Ağustos 2023, 3’üncü yedek Liste Saat 17.00’a kadar.

1 EYLÜL 2023, 4’ncü yedek liste Saat 17.00’a kadar olarak açıklandı. Alpaslan Demir