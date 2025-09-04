Türkiye’nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST 2025 kapsamında düzenlenen İnsansız Kara Aracı Yarışması’nda Bozok Üniversitesini temsil eden IEEE Route66 Takımı, önemli bir başarıya imza atarak finalist olmaya hak kazanan 28 takımdan biri oldu.

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Elemanı Arş. Gör. Fatma Nur Ortataş danışmanlığında yürütülen proje, bilgisayar mühendisliği ve elektrik-elektronik mühendisliği bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerden oluşan sekiz kişilik ekibin yoğun çalışmalarıyla ortaya çıktı. Yaklaşık 8 aydır sürdürülen proje kapsamında geliştirilen araç, tamamen yerli ve milli imkânlarla tasarlandı. Tüm elektronik kart sistemleri, yazılımlar, mekanik altyapı ve yapay zekâ algoritmaları ekibin özgün çalışmalarıyla hazırlanan araç, bir yarışma projesi olmasının yanı sıra savunma sanayisine katkı sunabilecek stratejik bir teknoloji olma özelliğiyle dikkat çekiyor.

Ön tespit, hedef işaretleme ve keşif gibi askeri operasyonlarda kullanılmak üzere tasarlanan araç, sahip olduğu üç adet yüksek çözünürlüklü kamera sistemi ve entegre yapay zekâ modelleri sayesinde belirlenen hedefleri takip ediyor ve lazer işaretleme özelliği ile güvenlik güçlerine yönlendirme sağlayabiliyor. Araç, mekanik altyapısı, 4x4 ve 6x6 çekişli konfigürasyon seçenekleri sayesinde maksimum denge ve tutunma performansı göstererek zorlu arazilerde kesintisiz görev yapabilen bir platform olmasıyla öne çıkıyor. Hem uzaktan manuel kontrol hem de tamamen otonom sürüş özellikleri ile güvenlik güçlerinin hayatını riske atmadan görev yapmasını mümkün kılan araç aynı zamanda, özel pil paketi sayesinde zorlu arazi koşullarında yaklaşık 6 saat boyunca kesintisiz çalışabilme özelliğine de sahip.

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, IEEE Route66 Takımı’nın elde ettiği başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi: “Sıfırdan geliştirilen bu proje, TEKNOFEST 2025 kapsamında ülkemizin yerli ve milli savunma teknolojilerinde geldiği noktayı sergilemek açısından büyük önem taşıyor. Öğrencilerimizin ve danışman hocalarımızın özverili çalışmalarıyla ortaya çıkan bu özgün proje, üniversitemizin bilimsel potansiyelini ve gençlerimizin mühendislik kabiliyetlerini gözler önüne sermektedir. Projede emeği geçen tüm ekibi gönülden tebrik ediyor, TEKNOFEST 2025’te de derece elde ederek bizleri gururlandıracaklarına yürekten inanıyorum.”