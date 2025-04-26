Bozok Üniversitesi öğrencilerinden ilkokul öğrencilerine “Bedensel Güvenlik Hakkı” eğitimi verildi.
Yozgat Bozok Üniversitesi Çocuk Hakları Topluluğu, Yozgat Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen ÜNİDES projesi kapsamında, “Bedensel Güvenlik Hakkı Eğitimi” isimli projenin ikinci etkinliğini Yozgat Sakarya İlkokulu’nda gerçekleştirdi.
Etkinlikte, çocuklara bedensel sınırlar, mahremiyet eğitimi ve güvenli davranış biçimleri gibi konularda bilgilendirme yapıldı.
Eğitim, çocukların kendilerini ifade etme becerilerini artırmayı ve karşılaşabilecekleri riskli durumlara karşı bilinç kazandırmayı hedefliyor.
Proje kapsamında ilerleyen dönemde farklı okullarda da benzer eğitimlerin düzenlenmesi planlanıyor.