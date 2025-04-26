Bozok Üniversitesi öğrencilerinden ilkokul öğrencilerine “Bedensel Güvenlik Hakkı” eğitimi verildi.

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Bedensel Güvenlik Hakkı Eğitimi1

Yozgat Bozok Üniversitesi Çocuk Hakları Topluluğu, Yozgat Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen ÜNİDES projesi kapsamında, “Bedensel Güvenlik Hakkı Eğitimi” isimli projenin ikinci etkinliğini Yozgat Sakarya İlkokulu’nda gerçekleştirdi.

Bedensel Güvenlik Hakkı Eğitimi2

Etkinlikte, çocuklara bedensel sınırlar, mahremiyet eğitimi ve güvenli davranış biçimleri gibi konularda bilgilendirme yapıldı.

Bedensel Güvenlik Hakkı Eğitimi3

Eğitim, çocukların kendilerini ifade etme becerilerini artırmayı ve karşılaşabilecekleri riskli durumlara karşı bilinç kazandırmayı hedefliyor.

Bedensel Güvenlik Hakkı Eğitimi4

Proje kapsamında ilerleyen dönemde farklı okullarda da benzer eğitimlerin düzenlenmesi planlanıyor.

Muhabir: Yasin Nazım Kayhan