Birlik ve beraberliğinin güçlenmesine, ortak manevi duyguların paylaşılmasına vesile olan bayramlaşma törenine, Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Genel Sekreter Prof. Dr. Uğur Kölemen, fakülte dekanları, akademik ve idari personel katıldı.

Bayramlaşma töreninde tek tek, her personelin bayramını kutlayan Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Yozgat Bozok Üniversitesi ailesi olarak birlik ve beraberlik içerisinde nice bayramlar geçirilmesi dileklerinde bulundu.

Rektör Prof. Dr. Karadağ konuşmasında şunları söyledi: “Bayramlar, bizleri birleştiren, bir araya getiren, kaynaştıran bizi daha güçlü kılan zaman dilimleridir. Bayramlar, anne babalarımızla, sevdiklerimizle, dostlarımızla sıla-ı rahim yaparak birlik ve beraberlik içinde manevi havayı yaşadığımız istisnai günlerdir. Dolayısıyla bayramlarımız yaşatılmalı ki toplumun yarınları ve temel dinamikleri güvencede olsun. Bugünkü bayramlaşma merasiminin de esası budur. Yozgat Bozok Üniversitesi ailesi olarak birlikte ve beraberlik çerçevesinde, hedefleri ve hayalleri doğrultusunda birlikte başarıya imza attığımız, birbirinden değerli akademik ve idari personellimizle bayram coşkusunu yaşamak istedik. Kurban Bayramı’nın birleştirici ve arındırıcı ikliminde başta Yozgat Bozok Üniversitesi ailesi olarak, hemşehrilerimin, aziz milletimizin ve İslam âleminin Kurban Bayramı’nı tebrik ediyor, nice sağlık, huzur ve esenlik içerisinde kavuşmayı Allah’tan niyaz ediyorum."

Program sonunda bayramlaşma programına katılan akademik ve idari personele üniversite tarafından ikramlarda bulunuldu. Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, üniversite personelinin bayramlarını tebrik edip, günün anlam ve önemine yönelik sohbet etti. Haber Merkezi