Yaz okuluna toplam 478 öğrenci kayıt yaptırarak derslere aktif olarak katılım sağladı.

Üniversite eğitim ve öğretim faaliyetlerinde öğrenci odaklı vizyonu kapsamında, öğrencilerin akademik ihtiyaçlarının doğrudan dikkate alındığı katılımcı ve şeffaf bir planlama süreci yürütüldü. Mayıs ayı içerisinde üniversite genelinde yapılan anket ve başvuru süreciyle, öğrencilerin yaz okulunda açılmasını talep ettikleri dersler belirlendi ve talepler doğrultusunda değerlendirme süreci başlatıldı.

Öğrencilerden gelen talepler, Üniversite Senatosu’nun tavsiye kararı doğrultusunda ilgili akademik birimlere iletildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda yeterli talep alan dersler açıldı. Ön kayıt ve kesin kayıt süreçleri sonucunda en az asgari öğrenci sayısına ulaşan 14 ders, yaz okulu kapsamında yürütülmek üzere programa alındı.

Toplam 6 hafta sürecek olan yaz öğretimi, 22 Ağustos 2025 tarihinde tamamlanacak. Bu süreçte öğrenciler hem mevcut dönemden eksik kalan derslerini tamamlama hem de mezuniyetlerini öne çekme fırsatı bulacak.