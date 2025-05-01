Yozgat Bozok Üniversitesi tarafından düzenlenen “Bozok Orkestrası Solistlerini Arıyor” etkinliği kapsamında gerçekleştirilen solist seçmeleri sona erdi.

Finale kalan 11 yarışmacı, seslendirdikleri birbirinden güzel eserlerle izleyicilere müzik dolu bir gece yaşattı.

Üniversite öğrencilerinin oylarıyla belirlenen sonuçlara göre, Metin Meriç birinci, Melike Eslem Ateş ikinci, Dilan Erbütlü ise üçüncü oldu.

Dereceye giren solistler, Yozgat Bozok Üniversitesi'nin 15. Bahar Şenlikleri kapsamında sahne alacak.