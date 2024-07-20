Yozgat Bozok Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2024-2025 eğitim-öğretim yılı güz dönemi ile beraber öğrenci alımına başlayacak.

Hukuk Fakültesi sitesinden yapılan açıklamada, “Akademik personeli alım süreçleri devam Hukuk Fakültesi şuan için 2 profesör, 1 adet doçent, 4 doktor öğretim üyesi olmak üzere toplamda 7 öğretim üyesi ve doktora eğitimlerini sürdürün 25 araştırma görevlisi bulunmakta olup akademik kadromuz toplamda 23 kişiden oluşmaktadır.

Fakülte bir dekan, iki dekan yardımcısı, bir fakülte sekreteri yönetimi altında faaliyet yürütmektedir. Fakültemiz Kamu Hukuku ve Özel Hukuk olmak üzere iki bölüm ve bu bölümlere ait 17 anabilin dalı bulunmaktadır. Henüz öğrencisi bulunmayan fakültemizi 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı için öğrenci alımı yapılacaktır. Fakültemiz Erdoğan Akdağ Yerleşkesi içerisindeki Hukuk Fakültesi binasında hizmet vermektedir” ifadelerine yer verildi.