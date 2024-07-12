Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 15 Temmuz 2016’da hain darbe girişiminin 8’inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bir dizi program düzenlendi.

Erdoğan Akdağ Camii’nde 15 Temmuz şehitleri anısına mevlid-i şerif okundu. Cuma namazı öncesi okutulan mevlid-i şerife çok sayıda vatandaş katıldı.

Kur’an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okunmasının ardından başta 15 Temmuz şehitleri olmak üzere ebediyete irtihal etmiş olan tüm şehitler için dualar edildi.

“15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” anma programı etkinlikleri kapsamında 16 Temmuz Salı günü Bilal Şahin Batı Kampüsü’nde yer alan 15 Temmuz Hatıra Ormanı’na 15 Temmuz şehitleri anısına fidanlar toprakla buluşturulacak.

17 Temmuz Çarşamba günü ise Üniversitemiz Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gazi Turgut Aslan ve Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Alper Mumyakmaz tarafından 15 Temmuz İşgal Girişimi” konulu konferans verilecek.