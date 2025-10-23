İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) tarafından öğrencilerin güncel siyasi, ekonomik ve güvenlik konularına ilişkin farkındalıklarını artırmak amacıyla “Türk ve Dış Güvenlik Politikaları ve Küresel Ekonomik Gelişmeler Nereye Gidiyor?” konulu panel düzenlendi.

Panelde, Türkiye’nin dış politika stratejileri, güvenlik politikalarındaki dönüşüm ve küresel ekonomik gelişmelerin uluslararası ilişkiler üzerindeki etkileri ele alındı. Panelde ayrıca, dünya siyasetindeki güç dengeleri ve Türkiye’nin bu dengeler karşısındaki konumu da çok boyutlu bir biçimde değerlendirildi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen panele Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, Üniversite Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Kocakaya, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Doğan, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Özalp’in moderatörlüğünü yaptığı panelde, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Öğretim Üyesi ve Ankara Küresel Danışmanlık Grubu (ANKUDA) kurucusu Prof. Dr. Hüseyin Bağcı ile ANKUDA Kurucusu Dr. Gülsüm Akbulut panelist olarak yer aldı.

Prof. Dr. Hüseyin Bağcı konuşmasında, tarih bilmenin ve okumanın dünya siyasetini anlamadaki temel rolüne vurgu yaparak “Tarih okumadan dünyayı anlamanız mümkün değildir. Tarihten kaçamazsınız, çünkü tarih sizi takip eder. Ne kadar çok okursanız dünyadaki gelişmeleri o kadar iyi algılarsınız.” ifadelerini yer verdi.

Diplomasiye dair değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Bağcı, “Diplomasi ulusların aklıdır. Biz, bu farklı akılları anlamaya çalışarak strateji geliştiririz. Özellikle Türkiye gibi jeopolitik açıdan önemli ülkelerin stratejik düşünme zorunluluğu vardır” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin artık güvenlik arayışı içinde bir aktör olmaktan çıkıp, güvenlik merkezinde yer alan bir küresel oyuncu konumuna yükseldiğini belirten Prof. Dr. Bağcı, Türkiye’nin bulunduğu coğrafyanın zorluklarına dikkat çekerek: “Zayıf olma lüksümüzün olmadığı bir süreçten geçiyoruz. Ekonomik yetkinlik için güvenliğin, güvenlik için de ekonomik istikrarın sağlanması gerekir. Bu iki unsur birbirinden ayrı düşünülemez” ifadelerini kullandı.

Atatürk’ün ‘Yurtta sulh, cihanda sulh’ ilkesinin bugünde geçerliğini koruduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, Türk diplomasisinin son yüzyılda önemli bir gelişim gösterdiğine değindi. Prof. Dr. Bağcı, “Diplomasi, devletlerarası ilişkileri barışçıl yollarla yürütme sanatıdır. Diplomatların görevi çözüm bulmaktır. Türk diplomasisi bu anlamda son yüzyılda ciddi bir olgunluk kazanmıştır” diye konuştu.

ANKUDA Kurucusu Dr. Gülsüm Akbulut ise konuşmasında, dünya düzeninde Türkiye’nin yaşadığı küresel ölçekli ekonomik gelişmelerin yansımalarına değindi. Dr. Akbulut, global üretim zincirlerinde yaşanan kopuklukların, ülkelerin kendi kendine yetebilme reflekslerini güçlendirdiğini belirterek, dünya ekonomisinde birbirini tetikleyen olayların değişim ve dönüşüm süreçlerini hızlandırdığına dikkat çekti. Günümüz diplomasisinin ekonomik temellere dayandığını vurgulayan Dr. Akbulut, “Artık diplomaside, alınan ve satılan mallar üzerinden şekillenen bir ilişki biçimi hâkim. Ekonomi, uluslararası ilişkilerin yönünü belirleyen temel unsurlardan biri haline geldi” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin küresel ekonomideki konumuna da değinen Dr. Akbulut, Türkiye’nin savunma sanayi ihracatındaki başarısının ülke ekonomisine önemli katkılar sağladığını ifade etti. Türkiye’nin NATO içindeki etkinliğinin giderek arttığını belirten Dr. Akbulut, “Türkiye, sahip olduğu stratejik konum ve üretim kapasitesiyle yalnızca bölgesel değil, küresel düzeyde de ekonomik ve güvenlik açısından önemli bir aktör haline gelmiştir” dedi.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği panel soru-cevap bölümü ile son buldu Panelin sonunda Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Bağcı ile Dr. Gülsüm Akbulut’a günün anısına plaket takdim etti.