TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki fuar Samsun Üniversitesinin ev sahipliğinde, Amasya, Hitit, Ondokuz Mayıs, Sinop, Yozgat Bozok Üniversitesi ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitelerinin paydaşlığında gerçekleşiyor.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Karadeniz Bölgesi'nin dünyaya açılan kapısı konumundaki en büyük kentlerinden Samsun'un iş dünyası ve gençlere yönelik çeşitli imkanlar sunduğunu vurguladı.

Samsun'un yatırım, üretim, istihdam ve katma değeri yüksek teknoloji ürünlerinin ihracat odaklı büyüme hedeflerine önemli katkılar sağlayan bir merkez olduğunu ifade eden Tavlı, "Samsun aynı zamanda genç, yetenekli ve kalifiye iş gücü kapasitesiyle de bölgemizin, ülkemizin, Kuzey Anadolu'nun da en önemli yatırım ve üretim merkezi olarak da dikkat çekmektedir" dedi.

Samsun'da yapılması kararı alınan savunma sanayi ve elektrikli otomobil yatırımlarına da değinen Tavlı şöyle devam etti: "Hepimizin bildiği üzere Türk Savunma Sanayii'nin dünya markası, milli gücümüz Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ, ilk etapta başlayacağı 2 milyar liralık yatırımla Milli Savunma Bakanlığımızın ve savunma sanayisine ihtiyaç duyan diğer ülkelerin ve firmaların ihtiyaç duyduğu stratejik ürünleri Samsun'umuzda üretmeye başlayacak, bu konudaki fabrika kurulum çalışmaları da başlamıştır. Aynı şekilde, Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın ve Sanayi ve Teknoloji Bakanımızın da müjdesini verdiği, Samsun'umuzda başlayacak olan ulusal ve uluslararası yatırım anlamında yaklaşık 2 milyar dolarlık bir projenin de Samsun'umuzda, Karadeniz'imizde ve Kuzey Anadolu'muzda başlayacak olmasının da onurunu ve bahtiyarlığını yaşadığımızı özellikle ifade etmek istiyorum."

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, fuarın gençlere önemli fırsatlar ve tecrübe kazandıracağını ifade ederek, "Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisimizin koordinasyonunda, Samsun Üniversitemizin ev sahipliğinde ve bölgemizdeki altı değerli üniversitenin katılımıyla gerçekleşen bu kariyer fuarı, siz kıymetli gençlerimiz için çok önemli fırsatlar sunuyor" diye konuştu.

Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın da bu yıl fuarın "Kariyerin İçin Bir Başlangıç Noktası: Harekete Geç!" mottosuyla kurgulandığını belirterek, şunları kaydetti: "Samsun artık sadece Karadeniz'in değil, Türkiye'nin üretim ve teknoloji alanında yükselen yıldızıdır. ULUSOY Un'dan SAMPA Otomotiv'e, FKK Güney Oto'dan Yurt Savunma'ya, Yeşilyurt Dermirçelik'ten AS Çeliğe ve burada ismini sayamadığım birçok öncü sanayi kuruluşumuzun yanı sıra, Cherry Otomotiv'in kuracağı dev üretim tesisi, istihdamdan AR-GE'ye, mühendislikten yazılıma kadar birçok alanda yepyeni fırsatlar doğuracaktır. Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ'nin (MKE) bölgemize kazandıracağı stratejik tesisler, savunma sanayisinde uzmanlaşmak isteyen gençlerimiz için benzersiz bir gelişim zemini sunacaktır. Ayrıca Havza OSB'de yatırım yapan Kenoviro ve yatırım için yer tahsisi yapılan Ata Holding, Hayat Kimya, Rulopark ve Efor çay gibi dev isimler; limanlarımız ve lojistik köyümüzle birleşerek Samsun'u bir istihdam üssü haline getirmektedir. Bu yatırımlar, gençlerimize sadece bir iş değil, bir gelecek vaadetmektedir."

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın da 2019 yılında "Yetenek Her Yerde" temasıyla başlayan bu yolculuğun 2022 yılından itibaren düzenli olarak devam ettiğini söyledi.

Aydın, 2022 ve 2023 yıllarında Ondokuz Mayıs Üniversitesinin, ardından Samsun Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen fuarın binlerce öğrenci ve mezunu, ülkemizin önde gelen şirketleriyle bir araya getirmeye devam ettiğini belirterek, "Bu etkinlik, yalnızca üniversite öğrencileri için değil, tüm katılımcılar ve sektör temsilcileri için de önemli bir buluşma noktasıdır. Aynı zamanda eğitim ve kişisel gelişim alanlarında da eşsiz deneyimler sağlamaktadır. Bu yıl da OKAF'25, her bölümden öğrenci ve mezuna yönelik iş ve staj imkanları, mülakat simülasyonları, atölye çalışmaları, kariyer söyleşileri ve kurum tanıtımları gibi çeşitli fırsatlar sunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Protokol üyeleri tarafından açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından stantlar gezildi.

Açılışa, AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Adalet Komisyonu Başkanı Nahit Köseoğlu, paydaş üniversitelerin rektörleri, kaymakamlar ve ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşların yetkilileri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, öğrenciler ile davetliler katıldı.