Toprak Ana Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen program, Dr. Zehra Meliha Tengiz’in sunumuyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Fakülte Dekanı Prof. Dr. Tuğrul Yakupoğlu, “Anız Yönetimi ve Orman Yangınları” başlıklı açılış dersini verdi.

Program kapsamında öğrencilere fakültenin idari işleyişi, kampüs kart uygulamaları, öğrenci bilgi sistemi (OBS) ve BOYSİS hakkında ayrıntılı bilgi sunuldu. Fakülte öğretim üyelerinden Dr. Adil Koray Yıldız ve Arş. Gör. Berna Keleş, sistem kullanımı ve kampüs olanakları üzerine bilgilendirmelerde bulundu.

Birim Engelli Temsilcisi Öğr. Gör. Dr. Selcan Ozyalın, fakülte bünyesindeki engelli öğrenci temsilciliğini tanıtarak yeni öğrencilerle fikir alışverişinde bulundu.

Etkinliğin sonunda öğrenciler, fakültenin akademik kadrosu ile birebir tanışma ve sorularını yöneltme imkânı buldu. Fakülte yönetimi, yeni dönemde öğrencilere başarı dileğinde bulunarak, onları aralarında görmekten duydukları memnuniyeti ifade etti.

Öğrencilerin görüş ve önerilerini almak amacıyla hazırlanan etkinlik değerlendirme formuna QR kod üzerinden erişim sağlanabilecek.