Yozgat Bozok Üniversitesi, Yozgat Mûsikî ve Edebiyat Derneği (YOMED) iş birliğiyle Hz. Mevlânâ’nın doğumunun 818. yıl dönümü dolayısıyla anma konseri düzenledi.

Mevlânâ’yı Anma Konseri Düzenlendi1

Cumhuriyet Rektörlük Binası’ndaki Bozok Evi’nde gerçekleştirilen ve sanat yönetmenliğini Halil İbrahim Güneşer’in yaptığı konsere, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, Genel Sekreter Doç. Dr. Mustafa Kocakaya ile çok sayıda davetli katıldı.

Konserde, farklı enstrümanlar eşliğinde seslendirilen eserlerle Hz. Mevlânâ’nın sevgi, hoşgörü ve birlik mesajları müzikseverlere aktarıldı.

Kaynak: Haber Merkezi