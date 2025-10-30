Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi fuaye alanında düzenlenen etkinliğe Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Enes Serdar Aydoğan, Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Yusuf Hıdır ve Prof. Dr. Tansel Hacıhasanoğlu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Yozgat Şube Başkanı Erhan Uyar, Yozgat Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürü Erdoğan Öztürk, Üniversite Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Kocakaya, akademisyenler, çeşitli sektörlerden firma temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Gençlerin kariyer planlamalarına katkı sunmak, iş dünyasıyla doğrudan temas kurmalarını ve geleceklerine güçlü bir yön çizmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlik yoğun ilgi gördü.

Etkinliğin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, bu tür organizasyonların gençlerin geleceğine yön verme noktasında büyük önem taşıdığını vurguladı.

Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi: “Kariyer günü etkinlikleri, siz öğrencilerimizin mesleki gelişimleri açısından çok önemli. Meslek yolculuğunda nerede durduğunuz ve nereye gideceğiniz, geleceğinizi şekillendiren temel unsurlardır. Bu noktada özgeçmişinizi düzenli olarak güncellemek ve geliştirmek büyük önem taşıyor. Her üç ayda ya da altı ayda bir CV’nizi yenilemeniz, kariyer fırsatlarının kapınızı çalmasını kolaylaştıracaktır. Son yıllarda sanayileşme ve sektörlerin önünü açma konusunda ülkemiz büyük ilerlemeler kaydetti. ‘Türkiye Yüzyılı’ ifadesi, altı boş bir kavram değil; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye’nin bölgesinde söz sahibi olduğu bir vizyondur. Bu vizyon doğrultusunda her fakültenin, her bölümün, her girişimcinin üzerine düşen bir sorumluluk vardır. Üniversitemizde başlattığımız ‘Bir Fikrim Var’ projesini sektörle daha anlamlı bir iş birliğine dönüştürebilirsek, bu bizim için büyük bir başarı olacaktır. Firmaların bu etkinlikteki heyecanını ve öğrencilerimizin yeni bağlantılar kurma çabasını çok önemsiyorum. Yozgat’ın potansiyelini bilmek ve bu potansiyeli harekete geçirmek hepimiz için önemli bir görevdir. Networking, yani doğru bağlantılar kurmak, kariyer yolculuğunun en önemli adımlarından biridir. Rektörlük olarak, Üniversitemiz ve Yozgat adına ne yapılması gerekiyorsa biz orada olacağız. Yolumuz uzun ama biz güçlü olmak zorundayız. Çünkü bizden destek bekleyen kardeş toplumlar için Türkiye Cumhuriyeti bir umuttur. Sizler de bu umudun temsilcilerisiniz. Bu bilinç ve şevkle çalışmaya devam edeceğiz. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Etkinliğe katılım sağlayan çeşitli sektör temsilcileri, kariyer planlaması, girişimcilik, dijital dönüşüm ve insan kaynakları yönetimi gibi konularda bilgiler verdi. Öğrenciler yalnızca firmalarla tanışmakla kalmayarak, aynı zamanda iş yaşamına dair güncel bilgileri de doğrudan uzmanlardan öğrenme fırsatı buldu.