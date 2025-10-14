13 Ekim 2025 Pazartesi günü düzenlenen buluşma, öğrencilerin bilime ilgisini artırmayı hedefleyen sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşti.

Okul Müdürü İdris Çetin’in davetiyle gerçekleşen etkinlikte Prof. Dr. Böyükata, hem lise hem ortaokul öğrencileriyle sohbet etti. Söyleşide, fiziğin temel kavramlarından hareketle bilimin nasıl geliştiğini ve araştırma yapmanın önemini örneklerle anlattı. Öğrencilere “Bilim mi? Ben de yaparım!” duygusunu aşılamayı amaçlayan Böyükata, gençlerin merakla yönelttiği soruları yanıtladı.

Etkinlik boyunca sınıflarda yapılan konuşmalar, ders ve sohbet havasında ilerledi. Prof. Dr. Böyükata, su molekülünden atomun yapısına, enerji aktarımından ölçüm standartlarına kadar pek çok konuyu kolay anlaşılır örneklerle açıkladı. Bilimsel düşünmenin gündelik yaşamla nasıl bağlantılı olduğunu gösterdi.

Gençlerin bilimsel merakını canlı tutmak isteyen Böyükata, herkesin bilimle uğraşabileceğini vurguladı. Öğrencilerle kurduğu samimi diyaloglarla bilimin sadece laboratuvarlarla sınırlı olmadığını, hayatın her alanında yer aldığını belirtti.

Etkinliğin sonunda Okul Müdürü İdris Çetin, Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya teşekkür ederek kendi yazdığı “Ben Bir Gül Sevdim” adlı şiir kitabını hediye etti. Öğrenciler ise bilimle dolu bu özel günü büyük bir ilgi ve heyecanla tamamladı.

Etkinlik sonrası değerlendirmede Prof. Dr. Böyükata, “Genç Ar-Ge Söyleşileri” kapsamında farklı alanlarda yeni etkinliklerin düzenleneceğini ifade etti. Bu çalışmaların, Yükseköğretim Kurulu’nun başlattığı “Bilim İletişimi Ofisi” projesiyle de bağlantılı olduğunu belirterek, bilginin toplumla paylaşılmasının önemine dikkat çekti.