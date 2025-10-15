Yozgat Bozok Üniversitesi ve Türkiye Fizyoterapistler Derneği iş birliğiyle, “Fizyoterapi Akademi - Skolyozda Güncel Yaklaşımlar” konulu etkinlik düzenlendi.

Üniversitenin ev sahipliğinde Tıp Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğin sabah oturumlarında, alanında uzman akademisyenler ve fizyoterapistler skolyoz tedavisinde güncel ve kanıta dayalı yaklaşımlar üzerine sunumlar yaptı.

Katılımcılar, skolyozun tanı, değerlendirme ve tedavi süreçlerine ilişkin yeni yöntemler hakkında bilgi edinme fırsatı buldu.

Programın öğleden sonraki oturumunda ise Bozok Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (FTR) Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen workshop oturumlarında uygulamalı eğitimler düzenlendi. Oturumlarda katılımcılar, teorik bilgilerini pratiğe dönüştürerek skolyoz rehabilitasyonunda güncel teknikleri deneyimleme imkânı elde etti.

Etkinlik, hem akademik bilgi paylaşımı hem de uygulama becerilerinin geliştirilmesi açısından katılımcılar tarafından büyük ilgiyle karşılandı.