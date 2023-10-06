Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, Üniversite kampüs alanının yeşil, modern ve daha yaşlanılabilir bir kampüs haline dönüşmesi için yapılması planlanan çalışmalara ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı Kayseri Orman Bölge Müdürü İsa Çapkın, Yozgat Orman İşletme Müdürü Türkay Karaçay ile bir araya geldi.

Üniversite kampüs alanında yapılması planlanan çalışmalara ilişkin bir açıklama yapan Kayseri Orman Bölge Müdürü İsa Çapkın, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar’a hem hayırlı olsun dileklerini iletmek hem de Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü ve Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü olarak Yozgat Bozok Üniversitesi kampüs yerleşkesinin yeşillendirilmesi ve peyzajının yapılması noktasında bir görüşme gerçekleştirmek üzere Yozgat’a geldiklerini söyledi.

Rektör Prof. Dr. Yaşar’ın talebini en iyi şekilde değerlendirip yerine getireceklerini belirten Kayseri Orman Bölge Müdürü İsa Çapkın, “İnşallah Yozgat Bozok Üniversitesi kampüs alanını hem Yozgat’ımıza hem de Üniversiteye yakışır, yeşil ve daha güzel bir kampüs haline getireceğiz. Burada planlama ve projelendirme çalışması yapıldıktan sonra yöreye ve iklime uygun türler tespit edilerek fidanları toprakla buluşturacağız" dedi.

Göreve başladığı günden itibaren üniversitenin problemlerine çözüm bulma yolunda adımlar attıklarını dile getiren Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, yıllardır süre gelen su sorununun çözümüne ilişkin çalışmadan sonra kampüs alanının yeşil, modern ve daha yaşanabilir bir kampüs haline dönüştürmek için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Üniversite kampüsünü çevreleyen ve çeşitli ağaç çeşitlerini içinde barındıran yemyeşil doğal bir kampüs alanı oluşturmayı hedeflediklerini dile getiren Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar açıklamasında, “Üniversitemiz kampüs alanı bizim imajımız. Bu sebeple öğrencilerimiz başta olmak üzere akademik ve idari personelimize daha yeşil, modern ve daha yaşanılabilir bir kampüs oluşturma adına çalışmalara başladık. Yapılacak çalışma ile kampüs alanımızın çehresini ve görünümünü değiştireceğiz. Kampüsümüzün yeşil bir görünüme kavuşması için binlerce fidanı toprakla buluşturacağız. Kampüs alanımız sosyal alanları ile öğrenci ve personelin dinlenip eğleneceği, hoşça vakit geçirebileceği bir mekan haline getireceğiz” ifadelerini kullandı. (Mustafa Babayiğit)