Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyeleri tarafından hazırlanan bilimsel projeler TÜBİTAK tarafından kabul görmeye devam ediyor.

Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Öztürk'ün yürütücülüğünü yaptığı “Gölevez [Colocasia Esculenta (L.) Schott] Yumrularında Bakteriyel Yumuşak Çürüklük Hastalığına Neden Olan Izolatların Moleküler ve Filogenetik Analizlere Dayalı Tanılanması ve Karakterizasyonu” başlıklı proje TÜBİTAK 1002-A Hızlı Destek Modülü kapsamında kabul edilerek, destek almaya hak kazandı.

Proje kapsamında Türkiye’nin önemli gölevez yetiştiriciliği yapılan Mersin’de üretim alanlarından toplanan, yumuşak çürüklük hastalığı belirtileri gösteren bitkilerden elde edilen bakteriyel izolatların Multi Lokus Sekans analizi ile tür tanımlaması ve rep-PCR tekniği kullanılarak genetik karakterizasyonunun yapılması; elde edilecek veriler, bölgedeki izolatların hastalık yapma kapasitelerini ve yumrularda bakteriyel etmen bulaşıklığı durumunda izolat farklılığının önemini bölgedeki risk çeşitliliği açısından değerlendirerek tanımlanan gölevez izolatlarına ait DNA nükleotid dizilerinin NCBI, EMBL ve DDBJ gibi önemli veri tabanlarına eklenmesi hedefleniyor.

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, TÜBİTAK “1002-A Hızlı Destek Modülü Projeleri Destekleme Programı kapsamında projesi kabul edilen Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Öztürk'ü tebrik ederek başarıların devamını diledi.