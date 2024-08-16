20-21-22 Ağustos’ta Bozok Üniversitesi Kariyer ve Mezun Merkezi’nde düzenlenecek toplantıya Prof. Dr. Çiğdem Kader konuşmacı olarak katılacak.

Üniversiteden yapılan açıklamada, “İnsan papilloma virüsü (HPV), cinsel yolla en çok bulaşan enfeksiyona ve kansere neden olmaktadır. Adölesan ve Yetişkinlerin HPV’ye karış aşılanması güvenlidir ve kanseri önler” ifadelerine yer verildi.

HPV VİRÜSÜ NEDİR?

HPV ya da uzun adıyla human papilloma sinirlere yerleşen bir siğil virüsüdür. Elimizde, ayaklarımızda veya vücudumuzun herhangi bir yerinde çıkan virüsler neyse genital bölgede yer alan virüsler de aynıdır. Fakat bu virüslerin farklı tipleri vardır. Doğada yaklaşık 200'ün üzerinde çeşidi bulunur. Elde, yüzde ya da vücudun başka yerinde bulunan HPV virüsünün tipi farklıyken genital bölgede oluşan virüslerin tipi başkadır. Kadınlarda HPV virüsü veya erkeklerde HPV virüsü diye ayırt etmeden tanımlamak gerekirse durum budur. Öte yandan sadece kadınlar açısından bakarsak HPV tiplerinden bir kısmı mukozalara yerleşerek rahim ağzında olumsuz değişikliklere neden olur. Yüksek onkojenik özellikteki bu tipler başta tip 16, tip 18, tip 31, tip 33, tip 35 ve tip 51'dir. Bir kısmı da mukozal yüzeylerde değil de cilt yüzeylerinde çıkar. Düşük onkojenik özellikte olan bu türlerin başlıcaları tip 6 ve tip 11'dir.

Erkeklerde HPV virüsü eğer siğil şeklinde vuku bulmuşsa bulaşıcı özellik taşımış olur ve yakılarak tedavi edilmelidir. Eğer siğil şekline bürünmemişse bulaştırmaz. Ancak kadınlardaki HPV virüsü rahim ağzı kanserine neden olabileceği için daha ciddiyetle ele alınmalıdır. Çeşitli kanserlerin çeşitli faktörlerle ilişkisi bulunur. Örneğin akciğer kanseriyle sigara arasındaki ilişki yaklaşık yüzde 80'dir. HPV virüsü ile rahim ağzı kanseri arasındaki ilişki ise yüzde 99'dur. Yani neredeyse rahim ağzı kanserinin tek nedeni HPV virüsüdür. Bu konu hakkındaki daha detaylı bilgileri HPV Rahim Ağzı Kanseri İlişkisi yazımızda bulabilirsiniz.

HPV NASIL BULAŞIR?

HPV virüsü cinsel temasla bulaşır. HPV taşıyıcısı olan bir erkekle ya da kadınla cinsel ilişkiye girildiğinde virüs taşımayan kişiye de bulaşmış olur. Genellikle temasın cinsel yolla olduğunu söylesek de bazen cinsel temas dışında da bulaş söz konusu olabilir. Havlu, bornoz, iç çamaşırı gibi malzemelerinin ortak kullanımı veya ortak kullanım alanlarının hijyeninin sağlanmaması sonrası da bulaş gerçekleşebilir. HPV virüsünün bulaşması hakkında daha detaylı bilgileri HPV Nasıl Bulaşır yazımızda bulabilirsiniz.

HPV BELİRTİLERİ

HPV virüsünün erkeklerdeki belirtileri gözle görünür şekilde siğillerin olmasıdır. Bu siğil peniste, yumurtalıklarda veya kasık bölgesinde görülebilir. Kadınlarda HPV virüsünün belirtileri virüsün yerleştiği bölgelere göre farklılık gösterebilir. Cilt kısmında yerleştiyse kabarıklık ve karnabahara benzer bir görüntü oluşabilir. Rahim ağzındakilerde de birtakım kızarmalar ve değişiklikler gözlemlenebilir.

HPV VİRÜSÜNÜ ÖNLEMENİN YOLLARI

Erkeklerde ve kadınlarda HPV virüsünden korunmak için yapılacak ilk önlem "tek eşliliktir". Bunun dışında özellikle kadınlarda henüz ilişkiye girilmeyen dönemlerde yapılması gereken HPV aşısı en etkili önlemdir. Yapılması gereken dönem ergenliğe geçmeden önceki dönem yani 9-12 yaş aralığıdır. Her ne kadar bazı ülkelerde erkekler de bu aşı takvimine alınsa da hala daha HPV aşısının erkeklerde etkisi ispatlanmış değildir. Hem erkeklerde hem kadınlarda çok daha ayrıntılı korunma yollarını HPV Virüsünden Korunmanın Yolları yazımızda okuyabilirsiniz.

Kadınlarda HPV virüsü varlığının araştırılması için çok basit bir işlem olan HPV testi yapılabilir. Bu işlem rahim ağzından alınan bir örnekle muayene sırasında rahatlıkla yapılabilir.

HPV VİRÜSÜ TEDAVİSİ

Kadınlarda HPV tedavisi yarattığı lezyona göre değişir. Örneğin eğer siğil varsa bu siğili yok etmek için lokal tedaviler uygulanabilir. Rahim ağzında değişiklik varsa bu değişikliğin tipine göre farklı uygulamalar yapmak gerekebilir. Öncelikle bu değişiklikleri saptamak için smear testi yapılmalıdır. Riskli vakalarda kolposkopik inceleme gerekebilir. İnceleme sonucuna göre de tedavi planı yapılır.

Erkeklerde HPV tedavisi için, oluşan siğilleri ortadan kaldırmaya yönelik uygulamalar yapılır. Siğiller yakılarak yok edilir. Yapılan işlem virüsü insan vücudundan atmaz. Bağışıklık sistemi yüksek olduğu müddetçe siğiller nüksetmez. Daha ayrıntılı bilgi için HPV Tedavisi yazımızı okuyabilirsiniz.