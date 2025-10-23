Yozgat Bozok Üniversitesinde "2. YOBÜ Fakülteler Arası Akşam Basketbol Ligi" turnuvası başladı.

Spor Bilimleri Fakültesi tarafından öğrenciler arasında spor kültürünü yaygınlaştırmak ve fakülteler arası etkileşimi artırmak amacıyla bu yıl ikincisi düzenlenen "Fakülteler Arası Akşam Basketbol Ligi" turnuvası başladı.

Tıp Fakültesi, İletişim Fakültesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Veteriner Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi'nden oluşan ligde 5 haftalık fikstürün ilk müsabakalarında Üniversitemiz Tıp Fakültesi- Spor Bilimleri Fakültesi ve İletişim Fakültesi-Veterinerlik Fakültesi karşı karşıya geldi. Öğrencilerin galibiyet için ter döktükleri kıyasıya mücadelelerde fakülteler arası dostluk ve centilmenlik örneği sergilendi.