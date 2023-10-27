YOBÜ’de başarı ivmesi yükseliyor

Tahmini Okuma Süresi: dakika

Bozok Üniversitesi, farklı alanlarda yaptığı başarılı çalışmalarla öne çıkarken uluslararası değerlendirme kuruluşu Times HigherEducation (THE) 2024 İndeksi başarı sıralamasında çıtayı yükseltmeye devam ediyor.

THE indeksinde üniversitelerin kapsamlı ve dengeli karşılaştırmalarını sağlamak için ilgili kriterlere yönelik özenle belirlenmiş 13 performans göstergesi kullanılırken sıralama sürecinde genel listeye Sanat ve Beşeri Bilimler, Bilgisayar Bilimi, Klinik ve Sağlık, Mühendislik, Sosyal Bilimler, Yaşam Bilimleri, Fiziksel Bilimler, İşletme ve İktisat, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Psikoloji gibi 11 konuya özel sıralama eşlik ediyor.

Times HigherEducation (THE) 2024 konu bazlı başarı sıralamasında Bozok Üniversitesi Mühendislik alanında Dünya sıralamasında “601-800”, Sağlıkta ise 1001+ aralığında yer alarak büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye’den 51 üniversitenin sıralamaya girdiği indekste Mühendislik alanında Bozok Üniversitesi 11’inci sırada; Türkiye'den 52 üniversite sıralamaya girdiği Sağlık alanında ise Bozok Üniversitesi 38’inci sırada yer aldı. (Haber Merkezi)