Bozok Üniversitesi kapalı spor salonunda yapılacak olan özel yetenek sınavları öncesi Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, öğrencilerle bir araya gelerek, sınavlarında başarılar diledi.

Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Spor çevikliği ve ahlakı ile burada kendinizi göstereceğinize ve başarılı olacağınıza eminim. Yurdun dört bir yanından gelerek Yozgat Bozok Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde eğitim görmek için tatlı bir rekabet ve kıyasıya mücadele içinde olacaksınız. Fakültemiz tarafından hazırlanan kulvarda tamamen objektif ve sizlerin performansı ölçülerek değerlendirme yapılacak. Hak eden öğrencimiz Yozgat Bozok Üniversitesi ailesine katılacak. Spor Bilimleri Fakültemiz Üniversitemizin göz bebeği. Fakültemizde ne kadar çok milli sporcu olur ve uluslararası düzeyde yapılan müsabakalarda başarı elde ederse bu başarı bizleri mutlu eder ve hem üniversitemizin hem de fakültemizin görünürlüğü daha da artar. Hedeflerinizi mutlaka en yüksek tutun. Ben spor bilimleri alanında en iyisi hatta milli sporcu unvanının sahip olmalıyım gibi bir hedef ve hayaliniz olsun. Bu hedef doğrultusunda kendinizi yetiştirin. Bugün başlayan ve hafta sonuna kadar devam edecek olan Özel yetenek sınavında ilk üç dereceye giren öğrencimize özel hediyem olacak. Bu vesile ile Özel Yetenek Sınavına katılan tüm öğrencilerimize başarılar diliyor ve sınavın gerçekleşmesinde emeği geçen akademik ve idari personelimize teşekkür ediyorum” dedi.

Özel Yetenek Sınavları başlaması nedeniyle düzenlenen programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Genel Sekreter Prof. Dr. Uğur Kölemen, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Güçlü ve akademik personel katıldı.

230 öğrencinin alınacağı Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavlarına 2 bin 630 kişi başvuruda bulundu. Bugün başlayan sınavlar 12 Ağustos cumartesi gününe kadar devam edecek. Haber Merkezi