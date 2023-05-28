Yozgat’ta bu yıl 24-28 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Evlilik ve Mobilya fuarında Türkiye'nin yerli otomobili Togg, tanıtım çalışmaları kapsamında vatandaşların beğenisine sunuldu.Türkiye'nin otomobili TOGG'un Kapadokya Bej renkli SUV modeline ilgi büyüktü.

Togg'u görme fırsatı bulan Yozgat Bozok Üniversitesi ailesi, yerli ve milli elektrikli aracı inceledi.

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Ahmet Karadağ Togg'un Türkiye’nin, 85 milyonun ortak gururu olduğunu belirterek prestijli bir Türk markası olarak Togg'unn dünyanın birçok ülkesinde yolları süsleyeceğinin altını çizdi.

Togg'un, ülke için büyük kazanım olacağını belirten Rektörü ProfDr.Ahmet Karadağ, "Böyle bir aracın ülkemize kazandırılmasından dolayı başta Cumhurbaşkanı'mız ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı'mız olmak üzere emeği geçen tüm yetkililere teşekkür ediyorum" dedi. Haber Merkezi