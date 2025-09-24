Bozok Üniversitesi Yozgat Arama Kurtarma Öğrenci Topluluğu (YAKUT), Yozgat İl AFAD Müdürlüğü koordinasyonunda Boğazlıyan ilçesinde olası bir afet anında kurumlar arası koordinasyon ve müdahale kapasitesini test etmek amacıyla gerçekleştirilen deprem tatbikatına katıldı.

Tatbikatta Yozgat Bozok Üniversitesi Arama Kurtarma Ekibi, Yozgat Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı öğrencileri ve Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet İnan’ın yetiştirdiği 6 Şubat Depremi’nde 18 canın kurtarılmasını sağlayan arama ve kurtarma köpeği Ada da görev aldı.

Senaryo gereği, saat 08.20’de merkez üssü Kayseri olan 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi ve Boğazlıyan ilçesi de depremden etkilendi. Depremin ardından AFAD, Jandarma, Emniyet, İtfaiye ve Sağlık ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

İlk 15 dakikada İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi toplanarak durum değerlendirmesi yaptı. Senaryo kapsamında, 9 bina ağır hasar gördü. Fatih İlköğretim Okulu tahliye edilerek mahsur kalan 7 öğrenci kurtarıldı. Aynı gün saat 11.15’te meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki artçı deprem sonrası 4 katlı bir bina yıkıldı, 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise ağır yaralandı. Depremin ardından bir binada çıkan yangında 5’i hafif, 2’si ağır olmak üzere 7 kişi kurtarılarak hastanelere sevk edildi. Ayrıca depremle bağlantılı olarak meydana gelen trafik kazalarında 2 ağır yaralıya ulaşıldı.

Bozok Üniversitesi öğrencileri tatbikat boyunca aktif rol üstlenerek, arama ve kurtarma, tahliye, ilk yardım ve yangınla mücadele gibi birçok alanda sahada uygulama yapma fırsatı buldu. Bilinç ve farkındalık düzeyini artırarak afetlere hazırlık konusunda toplumsal duyarlılığın gelişmesine katkı sağlayan tatbikatta öğrenciler, olası bir deprem anında yapılacak doğru müdahale yöntemlerini uygulamalı olarak deneyimledi.