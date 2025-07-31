Sosyal Hizmetler Bölümü, özellikle sosyal adalet, insan hakları ve eşitlik temelinde şekillenen bir eğitim anlayışı sunacak.

Dezavantajlı grupların yaşam kalitesini artırmaya yönelik saha çalışmaları, uygulamalı dersler ve toplumla iç içe projelerle donatılmış müfredatıyla dikkat çeken bölüm, lisans düzeyinde ilk etapta 20 öğrenci kabul edecek. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler, kamu kurumlarında (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, belediyeler, hastaneler, adliyeler, rehabilitasyon merkezleri vb.) ve özel kuruluşlarda sosyal hizmet uzmanı ya da destek personel olarak istihdam edilebilecek.

Sosyal Hizmetler eğitimi, öğrencilerine yalnızca bir meslek kazandırmakla kalmayıp, aynı zamanda toplumsal sorumluluk bilinci, empati, adalet duygusu ve etik anlayış da kazandırıyor.

Üniversitenin, bu yaklaşımıyla eğitimde nitelik ve toplumsal faydayı buluşturmayı hedefliyor.