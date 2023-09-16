Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesini ziyaret etti.

Bir dizi ziyaret programı için Ankara’da bulunan Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Ali Cengiz Köseoğlu, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran’ı makamında ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmelerde, Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, üniversiteler arası işbirliği ve yapılabilecek ortak projelere yönelik, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Ali Cengiz Köseoğlu, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran ile fikir alışverişinde bulundu.

Ziyaretler, hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekilmesi ile son buldu. (Haber Merkezi)