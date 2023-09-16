Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesini ziyaret etti.

Rektörden bir dizi ziyaret (3)

Liselere geçişlere izin verilecek istisnai durumlarla ilgili usul ve esaslar belirlendi Liselere geçişlere izin verilecek istisnai durumlarla ilgili usul ve esaslar belirlendi

Bir dizi ziyaret programı için Ankara’da bulunan Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Ali Cengiz Köseoğlu, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran’ı makamında ziyaret etti.

Rektörden bir dizi ziyaret (2)

Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmelerde, Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, üniversiteler arası işbirliği ve yapılabilecek ortak projelere yönelik, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Ali Cengiz Köseoğlu, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran ile fikir alışverişinde bulundu.

Rektörden bir dizi ziyaret (2)-1

Ziyaretler, hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekilmesi ile son buldu. (Haber Merkezi)