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Düzenlenen toplantılarda dekanlar, fakültelerin fiziki altyapı, donanım, öğretim elemanı sayısı, bölümler ve öğrenci dağılımları ile yürütülen projeler hakkında brifing verdi.

Kurul toplantılarında konuşan Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, eğitim ve öğretim süreçlerinin amacına matuf doğru, nitelikli ve kaliteli olabilmesi noktasında hedefleri, beklentileri ve taleplerini öğretim elemanlarıyla paylaştı.

Yaşar konuşmasında daha fazla proje, yayın gibi akademik literatüre katkı sağlayacak ürünlerin çıkartılması talebinde bulunarak bu potansiyelin ve dinamiklerin hızlı şekilde harekete geçirilmesini istedi.

Ayrıca Yaşar, fakültelerin donanımsal anlamdaki ihtiyaçlarına yönelik çözüm odaklı çalıştıklarına vurgu yaptı.

Yaşar, konuşmasının sonunda 2023-2024 akademik yılının öğretim elemanları ve öğrencilerimiz içini hayırlı olması temennisinde bulundu.